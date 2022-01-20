Вратарь-бомбардир изменился до неузнаваемости. Где сейчас Чилаверт?

Легендарный футболист пошёл в большую политику. Уже в следующем году он может стать президентом.

В истории футбола хватает великих вратарей. Одним из главных революционеров принято считать Льва Яшина, который разнообразил игру голкиперов. Но через пару десятков лет кое-кто творил ещё более уникальные вещи. Речь про парагвайца Хосе Луиса Чилаверта.

Чилаверт — вратарь-бомбардир. Он рекордсмен своей сборной по голам среди голкиперов (целых восемь!) и единственный автор хет-трика среди игроков этого амплуа (все три гола забиты с пенальти, но всё же). Чилаверт стартовал в 1980-е, закончил в начале нулевых. А потом вернулся, но в 2005-м ушёл из футбола окончательно.

Фото: Matthew Ashton/Getty Images

Но и после завершения карьеры Чилаверт живёт насыщенной жизнью. Первым делом он получил полгода тюрьмы условно за использование поддельных документов, а с тех пор накопил целую коллекцию различных конфликтов. Драка с агентом, гомофобные высказывания в адрес британского дипломата и обвинения в коррупции президента КОНМЕБОЛ (Южноамериканская федерация футбола) в прямом эфире — истории на любой вкус!

В 2018-м Чилаверт даже зарубился с Диего Марадоной. Аргентинец назвал Хосе толстым, и тот не смолчал. В ответ Чилаверт назвал Марадону подлизой президента ФИФА Джанни Инфантино, а добил такой фразой: «Я счастливый толстяк без наркотической зависимости».

Если верить его прошлогоднему интервью, по футболу Чилаверт не скучает: «Вообще нет. Бог подарил мне возможность играть в футбол, и я благодарен ему за всё, чего достиг. Думаю, я оставил наследие во вратарском мире. Горжусь, что добился всего за счёт самопожертвования и труда. Ничто не доставалось мне просто так. Ностальгии у меня нет, есть только прекрасные воспоминания».

Вместе с мировоззрением менялась и внешность Чилаверта. В какой-то момент легендарный вратарь стал стремительно набирать вес. К 2014-му Хосе выглядел так.

Фото: Wikipedia

Новая глава в жизни Чилаверта наступила в 2020 году. Бывший футболист прислушался к многочисленным просьбам соотечественников (на родине Хосе — очень влиятельный и авторитетный человек) и объявил о решении баллотироваться в президенты Парагвая в преддверии выборов в 2023-м.

На предвыборном баннере Чилаверт вполне тянет на стереотипного российского депутата.

Правда, окончательного решения об участии в выборах Чилаверт, похоже, не принял. В последнее время он практически не общается с прессой. В уже упомянутом интервью Хосе всё объяснил: «Я стою перед дилеммой — вмешиваться в политику своей страны или нет. Именно поэтому я решил не разговаривать с журналистами. Всем хочется знать, чем ты занимаешься, поэтому я избегаю их. Но, поверьте, я уважаю людей. Когда меня просят о фото или автографе, никаких проблем не возникает. Для меня восхищение людей — это привилегия».

В прошлом году Чилаверту досталась футболка Лионеля Месси, и Хосе выложил фотографию в «Твиттер». В нём всё сложнее узнать звёздного вратаря.

Разумеется, Чилаверта-политика беспокоит не только общая ситуация в стране, но и футбольная сфера. Вот так легенда отзывается о трудностях, с которыми сталкиваются дети при попытке попасть в профессию: «К сожалению, грязь политики уже проникла в футбол и убивает его. Ребёнок, мечтающий о карьере, страдает с самого начала пути. У некоторых его сверстников куча преимуществ просто потому, что их родители дружат с кем надо. В итоге для мальчика без связей не остаётся места, он оказывается за бортом. И таких случаев полно. Когда мне было 13 лет, я пошёл на просмотр. После 20 минут тренер сказал: «У меня тысячи таких, как ты. Больше не приходи и не трать моё время». Такое происходит со многими, и это несправедливо».

Сейчас Чилаверту 56 лет. Удачный пример у него уже есть: в 1995-м Джордж Веа играл за «Милан» и получал «Золотой мяч», а с 2018-го занимает пост президента родной Либерии. Почему бы не повторить.