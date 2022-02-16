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Тест на знание статистики футбольного сезона, правда или ложь: Кокорин играет больше Рамоса, Миранчук или Месси

Кокорин играет чаще Рамоса, а Миранчук забивает на уровне Месси. Правда или нет? Тест
Михаил Рождественский
Тест на знание статистики футбольного сезона
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Сравниваем Чалова с Неймаром и Максименко с Доннаруммой. Интересная, но несерьёзная статистика.

До возвращения РПЛ осталось всего полторы недели! Пока европейские топ-клубы вовсю играли в своих чемпионатах, у нас было полно времени, чтобы поизучать статистику. Добавляем в вашу жизнь немного абсурда. Ниже — тест про удивительные статистические факты нынешнего сезона, основанные на сравнении российских футболистов и звёзд из элитных лиг. Некоторые из них правдивы, другие — нет.

Важное уточнение: цель теста — развлечение, не воспринимайте его чересчур серьёзно. Где ещё можно увидеть рядом фамилии Ивана Сергеева и Криштиану Роналду? А Александра Максименко и Джанлуиджи Доннаруммы? И ещё: при составлении теста мы учитывали статистику только в национальных чемпионатах. Никаких еврокубков и прочих турниров.

Удачи!

Делитесь своими результатами в комментариях!

Если у вас не открывается тест, перейдите по ссылке.

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