Кокорин играет чаще Рамоса, а Миранчук забивает на уровне Месси. Правда или нет? Тест

До возвращения РПЛ осталось всего полторы недели! Пока европейские топ-клубы вовсю играли в своих чемпионатах, у нас было полно времени, чтобы поизучать статистику. Добавляем в вашу жизнь немного абсурда. Ниже — тест про удивительные статистические факты нынешнего сезона, основанные на сравнении российских футболистов и звёзд из элитных лиг. Некоторые из них правдивы, другие — нет.
Важное уточнение: цель теста — развлечение, не воспринимайте его чересчур серьёзно. Где ещё можно увидеть рядом фамилии Ивана Сергеева и Криштиану Роналду? А Александра Максименко и Джанлуиджи Доннаруммы? И ещё: при составлении теста мы учитывали статистику только в национальных чемпионатах. Никаких еврокубков и прочих турниров.
Удачи!
Делитесь своими результатами в комментариях!
Если у вас не открывается тест, перейдите по ссылке.
- 16 февраля 2022
-
11:42
-
11:39
-
11:31
-
11:20
-
11:15
-
10:53
-
10:39
-
10:30
-
10:24
-
10:13
-
10:12
-
10:01
-
09:51
-
09:46
-
09:38
-
09:33
-
09:20
-
08:54
-
08:42
-
08:16
-
07:47
-
07:31
-
04:58
-
04:43
-
04:43
-
04:27
-
04:16
-
03:56
-
03:42
-
03:28
-
03:13
-
02:57
-
02:38
-
02:24
-
02:08