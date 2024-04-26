Алдонин: молодые ребята ЦСКА в дерби со «Спартаком» получили бесценный опыт

Экс-футболист ПФК ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал ничейный результат московского дерби, в котором армейцы встречались со «Спартаком». Игра завершилась со счётом 0:0.

«Игра в дерби ЦСКА — «Спартак» не то что разочаровала, не впечатлила, это более уместное выражение. Ожидалась игра на встречных курсах, а так был футбол без ворот. Было много борьбы, напряжения и остановок, но цельной картинки и качественного футбола я не получил.

Команды создали моменты только в конце матча, потому что никто не хотел проигрывать эту игру. А также, учитывая проблемы в составе ЦСКА, было понятно, что в обороне вышли ребята, не имеющие большого опыта. Но то, что они сыграли «на ноль» — большое дело для них. Молодые ребята вышли и получили бесценный опыт, но расстроило, что не получился столь зрелищный футбол, который мы ждали.

Модель игры ЦСКА была с тремя центральными защитниками, а крайние низко опускались, поэтому не получалось выбегать в атаку большим количеством игроков. «Спартак» же тоже особо ничего не показал в атаке», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.