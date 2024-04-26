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Хавбек «Рубина» Безруков: хочется играть с «Зенитом» как можно чаще

Хавбек «Рубина» Безруков: хочется играть с «Зенитом» как можно чаще
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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков заявил, что хотел бы играть с санкт-петербургским «Зенитом» как можно чаще.

– Такие победы, как над «Зенитом», дают ощущение, что можно расти, играть на высоком уровне?
– Конечно, благодаря таким матчам только и можешь расти. Ты видишь уровень «Зенита» – стараешься к нему подтянуться. А если получается победить, хочется как можно больше матчей проводить с таким противником. За «Зенит» играют очень сильные футболисты, на себе это почувствовал. И хотя против них сильно устаёшь, твой прогресс это окупает, — приводит слова Безрукова «РБ Спорт».

Напомним, матч между сине-бело-голубыми и казанцами состоялся в среду, 24 апреля. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. На 50-й минуте Мирлинд Даку вывел гостей вперёд. На 67-й минуте Александр Мартынович удвоил преимущество казанцев. В итоге «Рубин» одержал победу со счётом 2:0. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. Казанский «Рубин» располагается на восьмой строчке, заработав 36 очков.

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