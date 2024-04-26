Президент РПЛ: мне бы хотелось, чтобы 16 клубов тренировали 16 топ-тренеров из России

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился мыслями о главных тренерах в клубах чемпионата России.

— Кого бы хотели видеть на посту тренера «Спартака»?

— Моё желание как болельщика, чтобы футбольный клуб «Спартак» показывал яркую игру, которая ассоциируется с этим великим брендом. Кто из тренеров способен поставить «Спартаку» такую игру, решать акционерам клуба. Они люди опытные. Олег Малышев набрался опыта. Уверен, что сделают правильный выбор, но советовать им и высказывать своё мнение я не буду. Хотя оно есть.

Мне бы хотелось, чтобы 16 клубов РПЛ тренировали 16 топ-тренеров из России, за которых боролись бы западные клубы, но в реальности такое не возможно. Хотелось бы, чтобы работали качественные тренеры», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.