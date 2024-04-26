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Сергей Ташуев: «Факел» будет биться до конца и сохранит прописку в РПЛ

Сергей Ташуев: «Факел» будет биться до конца и сохранит прописку в РПЛ
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев выказался о турнирных амбициях воронежской команды в нынешнем сезоне.

«Ребята молодцы, профессионалы и бойцы. Руководство клуба тоже помогало. У нас был симбиоз, я спокойно работал. Всё, что пытался делать, делал. Может, не хватало ресурсов, но болельщики очень любят команду, а это дорогого стоит. Я доволен, когда довольны болельщики, футболисты и люди, которые окружают футбол. Значит, был на правильном пути. Нормально работали, поднялись в таблице.

Да, был неудачный период, но такое бывает. Я считаю, что «Факел» не может всех побеждать, но будет биться до конца и сохранит прописку в РПЛ ради себя и болельщиков, которые одни из лучших в России, если не лучшие», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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