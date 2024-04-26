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Глава РПЛ назвал спорным судейство Казарцева в матче ЦСКА — «Спартак»

Глава РПЛ назвал спорным судейство Казарцева в матче ЦСКА — «Спартак»
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Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев назвал спорным судейство Василия Казарцева в матче ЦСКА — «Спартак» (0:0).

«Спорный арбитраж в матче ЦСКА — «Спартак», потому что я смотрел экспертов «Матч ТВ», читал. Находясь на стадионе, не имел возможность наблюдать повтор. Мне показалось, что работа хорошая, но пересмотрел спорный момент с пенальти и удаление. Конечно, ЭСК разберётся», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, перенесённый матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» состоялся накануне, 25 апреля. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Встреча завершилась вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
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