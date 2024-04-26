Алаев: очень позитивное флеш-интервью Безрукова — человек на эмоциях, они «Зенит» обыграли

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился мнением о высказывании футболиста «Рубина» Руслана Безрукова после победы в матче 21-го тура чемпионата с «Зенитом». Напомним, игрок казанского клуба просил «Краснодар» перевести деньги за победу над сине-бело-голубыми.

«Моё личное мнение, очень позитивное флеш-интервью Безрукова, но можно было бы более корректно выразиться. Человек на эмоциях, они обыграли «Зенит». Но шутки бывают неудачные. Тут всё чисто и прозрачно», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 24 апреля в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.