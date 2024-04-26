Артур Малоян назвал Лаудрупа любимым тренером в «Спартаке»

Бывший нападающий московского «Спартака» Артур Малоян назвал своего любимого тренера, с которым работал в стане красно-белых. Он выделил датского специалиста Микаэля Лаудрупа.

«Из тех, с кем я тогда работал в «Спартаке», Лаудруп — 100% любимый тренер. Он дал мне уверенность: «Артурик, всё хорошо, ты в полном порядке». Когда я это слышал, начинал творить на тренировках, появлялись крылья. Это то, что мне нужно», — сказал Малоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в сентябре 2008 года Лаудруп возглавил московский «Спартак», а в апреле 2009 года был уволен с должности главного тренера красно-белых в связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона.