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Артур Малоян назвал Лаудрупа любимым тренером в «Спартаке»

Артур Малоян назвал Лаудрупа любимым тренером в «Спартаке»
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Бывший нападающий московского «Спартака» Артур Малоян назвал своего любимого тренера, с которым работал в стане красно-белых. Он выделил датского специалиста Микаэля Лаудрупа.

«Из тех, с кем я тогда работал в «Спартаке», Лаудруп — 100% любимый тренер. Он дал мне уверенность: «Артурик, всё хорошо, ты в полном порядке». Когда я это слышал, начинал творить на тренировках, появлялись крылья. Это то, что мне нужно», — сказал Малоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в сентябре 2008 года Лаудруп возглавил московский «Спартак», а в апреле 2009 года был уволен с должности главного тренера красно-белых в связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона.

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