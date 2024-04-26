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Клопп — о последних неудачах «Ливерпуля»: у меня нет настроения выбрасывать белый флаг

Клопп — о последних неудачах «Ливерпуля»: у меня нет настроения выбрасывать белый флаг
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не планирует опускать руки после последних неудачных результатов. Напомним, 24 апреля «красные» проиграли «Эвертону» (0:2) в рамках английской Премьер-лиги, а до этого обыграли «Аталанту» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы, но покинули турнир.

«Я не в том настроении, чтобы сдаваться и выбрасывать белый флаг», — приводит слова Клоппа известный журналист Джеймс Пирс в социальной сети X (ранее Twitter).

Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по завершении нынешнего сезона. Мерсисайдцам осталось провести ещё четыре игры — с «Вест Хэмом», «Тоттенхэмом», «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном». На данный момент «красные» занимают третье место в турнирной таблице АПЛ.

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