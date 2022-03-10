Как ему помогла любовь к баскетболу и на какую презентацию к нему приходил Мбаппе.

«Номер один из всех легионеров, выступавших в России». Где сейчас Лассана Диарра

Сегодня день рождения у звёздных игроков того самого «Анжи» – Самюэля Это’О и Лассаны Диарра. И если про жизнь (а также увлечения и учёбу) первого мы знаем из его недавнего интервью «Чемпионату», то про Диарра подробностей меньше.

Как и чем живёт французский полузащитник, которого многие футболисты в РПЛ называли лучшим в лиге? Пускай за два сезона в «Анжи» и «Локомотиве» у него накопился один гол (один из четырёх за всю карьеру), а полностью раскрыться и регулярно играть помешали травмы.

При этом восхищения игрой Диарра поступают до сих пор. Из последнего – об индивидуальных дополнительных тренировках с французом рассказывал экс-игрок «Локомотива» Гаэль Ондуа.

Гаэль Ондуа бывший игрок «Локомотива» «Мы говорили с Диарра на французском, а после тренировок он оставался и работал со мной дополнительно: играли один на один, делали упражнения, улучшали мою технику. Мяч у него отобрать было невозможно – как и обыграть его. Я у него многому научился!»

Похожие слова можно найти в интервью большинства игроков «Локо» того времени. Из примеров – Ведран Чорлука взял Ласса в свою символическую сборную. А экс-генеральный директор «Анжи» Герман Чистяков назвал француза не просто выдающимся футболистом, а «номером один из всех легионеров, выступавших в России».

Хотя было и альтернативное мнение. Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов критиковал занявшую через время его пост Ольгу Смородскую за расточительство, упоминая в том числе и Диарра.

«Буссуфа и Диарра – два престарелых легионера, по 15 миллионов каждый. Плюс зарплаты огромные, контракты на несколько лет, – говорил Наумов в интервью СЭ. – Сколько получается? Больше 40 миллионов евро на двух футболистов, которые, по сути, для «Локо» ничего не сделали».

Лассана Диарра против Данни Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Чем занимался Диарра по завершении карьеры? Производством напитков для спортсменов!

Полузащитник завершил карьеру в 2019 году в составе «ПСЖ» и выступил с изящным посланием в соцсетях:

«Футбол – это настоящая школа мужества. Не уверен, что делал всё правильно, но делал это с сердцем и страстью. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Я переворачиваю страницу, но ничего не забываю. Буду продолжать работать во всех новых проектах».

К посту Диарра приложил фотоколлаж, где он был изображён в форме всех команд, за которые выступал, за исключением «Локомотива». Совпадение? Не знаем.

Один из упомянутых проектов – бренд напитков Heroic Life, запущенный футболистом ещё во время карьеры в 2017 году.

Фото: Heroic Life

Слоган компании: «Если вы разочаровались – вспомните, почему вы начали». По словам создателей, за каждой каплей напитка скрывается история – история тех, кто вернулся в игру.

Звучит величественно, но, по сути, компания специализируется на безалкогольных напитках и состоит из трёх линеек: Heroic Sport, Heroic Plus и Heroic Kids. Это как изотоники, так и энергетические напитки без добавления таурина для взрослых и детей.

Все напитки производятся во Франции, а амбассадорами бренда выступают многие французские спортсмены. Среди них – защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе, Карл Токо Экамби из «Лиона», Ясин Адли из «Бордо», экс-бейсболист Хосе Рейес, дзюдоистка Леа Фонтен и музыкант Рейкон, который в прошлом году провёл свой первый боксёрский поединок.

Диарра – фанат баскетбола. И подружил свой бренд с НБА

Любимые команды Ласса – «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Так что через год после запуска продукта Диарра уже заключил партнёрство с НБА и радостно декларировал: «Я сделал напиток с натуральными вкусами, который очень понравился НБА. Это то, что отличает нас от напитков этого типа».

Диарра упрочил сотрудничество между НБА и французским спортивным рынком, а на презентации его новых товаров пришли на тот момент его партнёры по «ПСЖ» – в том числе Мбаппе, Дракслер, Менье, Курзава и Кимпембе.

Лассана Диарра Фото: Thananuwat Srirasant/Getty Images

Энергетические напитки компании Диарра теперь продаются в США, Западной Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Более того – Heroic Life так закрепился на американском рынке, что его рекламу можно было увидеть во время Супербоула – одного из самых мощных спортивных событий в мире.

Косметика, одежда и другие проекты Диарра

Перечислим все!

Ласс открыл линию мужской косметики – в коллаборации с парижским парфюмерным магазином Le drugstore Parisien. Запустил бренд Gab+Riel – люксовые вещи со спортивным уклоном (они же категория «Sport Luxury») уже были замечены на Неделе мужской моды в Париже и получали положительные отзывы в медиа, в том числе от журнала GQ. Вскоре у Диарра могут появиться дополнительные проекты, потому что французские предприниматели в него верят и говорят о его «остроте» в плане ведения бизнеса и решительности.

Лассана Диарра Фото: instagram.com/lass_officiel

Forbes пишет, что Диарра добился «огромного успеха в бизнесе с несколькими созданными им брендами».

Жан-Поль Моше, президент французских гигантов Franprix и Monoprix, говорил, что Диарра его восхитил – тем, что при объёмах его бизнеса он не превратился в «акулу», а остался человеком, который крепко стоит на ногах, уважает партнёров и делает очень правильные шаги.

Кто-то сравнит такой подход в бизнесе с действиями Диарра на футбольном поле.

И наверняка не ошибётся.

С днём рождения, Ласс! Кажется, у тебя всё хорошо.