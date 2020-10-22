Это`О рассказал, как дела: закончил учёбу в Гарварде и теперь просыпается в пять утра

Год назад Самуэль Это`О завершил карьеру со словами «Это конец, впереди новый вызов» и остался в Катаре, где доиграл за местный «Катар» и теперь кайфует. Мы вспомнили единственного камерунца с орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан» и недолго поговорили с ним за жизнь.

Перед вами – пять развернутых историй-ответов от Самуэля, который, несмотря на новый график без футбола, трепетно относится к планированию и выделил на интервью полчаса.

Фото: instagram.com/setoo9

1. Где вы? Как вы? Что вы?

– Я живу в столице Катара Дохе, отдыхаю после 25 лет карьеры. Почему выбрал Катар? Качество жизни тут сумасшедшее: безопасность превыше всего, можешь гулять куда и когда хочешь. А ещё тут море, прогулки по набережной, рестораны с домашней или локальной кухней – даже лучше, чем в Испании и Италии. А ещё я представляю катарский чемпионат мира 2022 года и знаю, что он будет особенным: тут новые технологичные стадионы и полный комфорт для болельщиков. Фанаты почувствуют безопасность, смогут гулять и веселиться в любое время – особенно после матчей. Будут смотреть футбол и отдыхать с видом на море. И ни о чём не беспокоиться. Так что приезжайте с детьми!

Моя катарская жизнь – это отдых и учёба. Просыпаюсь совсем рано – в 5:30 утра, до шести делаю зарядку, завтракаю, учусь, потом отдыхаю и что-то изучаю. В футбол играю редко, в основном с бывшими футболистами, самый сильный из нас – Кларенс Зеедорф, спокойно бы играл в премьер-лиге европейского чемпионата. Просто в футболе возраст совсем не важен и никогда не будет пределом. В 25 лет ты можешь уставать больше, чем 40-летний игрок. Главное – разобраться в своих голове и теле. Вот Юрий Жирков всегда профессионально относился к тренировкам – а это непросто, работать всю карьеру на одном уровне. И до сих пор играет на высоком уровне! Знаю, потому что иногда переписываюсь с командой, в чём мне помогает переводчик времён «Анжи» Филипп Борисов (с ним чаще всего и общаюсь).

Фото: Из личного архива футболиста

2. Расскажите об учёбе. Что делаете?

– Я начинал на экономике и менеджменте в Гарварде, но учёба приостановилась сами знаете из-за чего, так что теперь дистанционно учусь в Лионском университете торговли. Начинал на английском, теперь на французском прохожу темы международной торговли. Открываю учебники, но в основном нахожу книги в интернете – их там сотни. Зачем мне это? Образование – это база для будущего развития. У меня не было времени на учёбу всю футбольную карьеру, а теперь я хочу понять правила торговли, как работает экономика в разных странах и как на неё влияет политика (а влияет очень сильно).

Фото: instagram.com/setoo9

3. Вспомним «Анжи», а лучше один день, когда вы были максимально счастливы в России.

– Когда я впервые прилетел в Махачкалу. Столько людей пришло! Такие счастливые! Не думал, что когда-нибудь поеду в эту часть света, а тут меня так встречают. Кстати, я гулял по улицам Махачкалы, купался в Каспийском море. В горы, правда, не забирался. И всё время удивлялся. В новостях говорили, что Махачкала и Москва не особенно безопасные. Но я всегда чувствовал себя спокойно. В Москве однажды из-за пробок спустился в метро, и нормально. Люди не подходили, потому что не ожидали меня увидеть в таком месте. И думали: «Нет, это не он».



– Знаете, как дела у «Анжи»?

– Да, они опустились, им сложно, но фанаты всё равно с командой.



– Почему вы и другие бывшие футболисты не помогли клубу?

– Есть нужна помощь – я готов.

Фото: Сергей Русулов-младший, «Чемпионат»

– К вам кто-то обращался?

– Меня привёл в клуб Сулейман Керимов, моя связь с «Анжи» шла и идёт через него. Он мне не звонил и не говорил об этом. Керимов – один из лучших людей, кого я знал. Он не президент, а старший брат. С открытым сердцем и желанием создавать большие проекты.

– Что помните из русского?

– «Как дела?» «Нормально».

4. В «Интере» вы работали с Моуринью. Он действительно странный?

– Он не странный, он гений. Точнее, как и все гении, странный. Когда «Интер» хотел меня подписать, он отправил мне фото футболки с девятым номером и моей фамилией, после чего я окончательно согласился на переход. Он уникальный мотиватор. Именно уникальный. Никто не зарядит тебя словами так, как Моуринью.

Фото: Из личного архива футболиста

5. Видите себя тренером?

– Не думаю об этом. Как решу – расскажу.



– Какая у вас мечта?

– Чтобы наш мир вышел из пандемии. И чтобы мои дети выросли в хороших людей.

Фото: Из личного архива футболиста

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Автор интервью Евгений Марков пока не был в Катаре и Камеруне, но много путешествует и делится фотографиями, историями и подробностями работы у себя в телеграм-канале. Подписывайтесь!