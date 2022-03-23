Расширения лиги не будет, зато Россия получит Евро? Главное из заявления Дюкова

Завершившийся исполком РФС так и не принял решения, которые кардинально повлияли бы на российский футбол. В повестке были две важные темы – расширение лиги до 18 команд и введение моратория на вылет в этом сезоне. Оба вопроса – инициатива клубов РПЛ. Однако утвердить их могли лишь путём голосования членов исполкома. Но в итоге обе темы отложили.

Мораторий на вылет и увеличение числа команд

По мораторию исполком выслушал предложения клубов и отправил вопросы на доработку.

«Экспресс-оценка данного предложения говорит о том, что клубы находятся в непростой ситуации, экстраординарные события произошли, – сказал президент РФС Александр Дюков. Но апелляция к тому, что данные события привели к нарушению спортивного принципа, на наш взгляд, является неправильной. Все клубы в равных условиях. Мы не считаем этот аргумент для введения моратория достаточным. Для моратория нет оснований. Если мы считаем, что спортивный принцип был нарушен, то логичнее даже была бы приостановка чемпионата, фиксация результата, отмена и так далее. Но это тоже было бы неправильным, потому что у клубов есть обязательства, спонсоры, а фанаты хотят ходить на футбол.

Введение моратория точно нарушило бы спортивный принцип. Особенно по отношению к клубам ФНЛ. Но будет и рабочая группа. Спортивный принцип нам нужно обязательно соблюсти».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Это означает, что командам, борющимся за выживание, рано расслабляться. Вероятно, финальное решение примут уже после сезона, когда поймут, кто претендует на выход в элиту. Есть ли у этих команд необходимая инфраструктура и финансовые гарантии.

По теме расширения лиги – аналогичная ситуация. РФС принял к сведению позицию клубов, но не стал принимать решение. Вероятно, также ждут конца сезона, чтобы понять возможности клубов, желающих войти в РПЛ.

«Вопрос был рассмотрен, принято решение принять к сведению эту информацию и сформировать рабочую группу, чтобы данный вопрос проработать и через какое-то время вынести предложение на рассмотрение исполкому РФС. Большинство членов исполкома считают неправильным вводить мораторий и увеличить число команд прямо сейчас. Но, повторюсь, мы создадим рабочую группу», – сказал Дюков.

Fan ID и поддержка клубов

Кроме этого, президент РФС высказался по теме паспортов болельщика Fan ID, которые планировали ввести со следующего сезона, а также о помощи клубам в нынешний период.

«По Fan ID у нас нет новой информации. Принципиальное решение о нём было принято летом 2018 года. Закон по введению на спортивных мероприятиях был принят в прошлом году. Это реализуют Минспорта и Минцифры. РФС и клубы ставят задачу передо мной о диалоге, договориться о концепции реализации законопроекта, чтобы для болельщиков были созданы минимальные обременения. Чтобы это было прозрачным, чтобы болельщики получили выгоду. Наша задача в диалоге обратить внимание представителей министерств на проблемы. Наши замечания были учтены. Это сделает данный инструмент более удобным. У нас есть резервы для улучшения этой концепции. Дополнительной информации нет, есть пауза в наших коммуникациях. Как получим дополнительную связь, сообщим.

Также мы направили обращение в правительство с пакетом мер поддержки футбола. Их около 10. Задача, которую мы ставим перед собой, – снизить налоговую нагрузку. Сейчас она велика – 22% от доходов клубов. Это достаточно много. Мы предлагаем её снизить, чтобы поддержать клубы», — отметил Дюков.

Чуть расширил мысль босса директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

«Меры касаются не только футбола, но и всей спортивной отрасли. В части футбола нас интересуют клубы и лиги, которые серьёзно пострадали. Мы выделили 10 мер, которые направили. Наиболее приоритетные: изменение порядка взносов во внебюджетные фонды, снижение земельного налога на имущество, введение ставки в размере 0% от спонсорских и ТВ-контрактов, а также разрешение иностранным специалистам осуществлять перевод денежных средств на свои счета, чтобы исключить отток таких специалистов. Пока мы можем констатировать, что позитивный диалог идёт», — подчеркнул функционер.

Лимит и подача заявки на проведения Евро-2028/2032

Также на исполкоме вернулись к вопросу лимита. Ещё месяц назад клубы ждали документов от Минспорта и готовились к смягчению ограничений до 13 легионеров в заявке. Дюков сообщил, что постепенно вопрос возвращается в повестку.

«Что касается вопроса лимита, то обсуждение шло давно. Было вынесено решение о переходе на следующее регулирование заявки – в заявке клубов должно быть не менее 12 доморощенных игроков – 4 из них должны быть подготовлены клубом. Значит, в заявке может быть 13 легионеров, а на поле – не больше 8.

Данное предложение обсуждалось в совокупности с другой мерой – введение налога на легионеров, создание фонда из этих отчислений, средства откуда будут идти российским клубам, которые будут использовать молодых игроков. Но теперь решение по этой мере будет принято только после стабилизации финансовой и экономической ситуации.

Решение по лимиту стратегическое. Мы исходим из того, что нынешняя ситуация будет носить краткосрочный характер, а нам нужно принимать стратегические решения. Как только проект приказа Минспорта выйдет, бюро исполкома по лимиту решение примет», – сообщил президент.

Также Дюков подтвердил намерение подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году и прокомментировал возможное исключение РФС из состава УЕФА и ФИФА.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«У нас есть время на подачу заявки до 12 апреля 2023 года. Декларацию мы направим сегодня. Российская Федерация хорошо готова к проведению масштабных соревнований. Есть богатый успешный опыт проведения соревнований на самом высоком уровне. Безусловно, мы готовы использовать наши стадионы, построенные к чемпионату мира.

Исключение из федераций? Мы находимся в диалоге ФИФА и УЕФА. Я регулярно с ними общаюсь. Диалог есть. Мы исходим из того, что приостановление участия наших команд носит краткосрочный характер. Ситуация в динамике. На данный момент у нас есть время. В мае месяце будет больше информации. Надеемся, что к тому времени стабилизация произойдёт, что в ближайшее время будет принято решение о нашем восстановлении. УЕФА не осуществляет активных действий против меня. Я член исполкома УЕФА. Надеюсь им остаться и планирую. Это важно.

Мы подали апелляцию в CAS. Основное рассмотрение будет в апреле-мае. После этого уже можно будет принимать какие-то решения.

Совет клубам – продолжить работу. Вызовы у РФС есть, мы на них реагируем. Вызовы есть у клубов. Мы должны помогать друг другу. Мы будем делать всё возможное и невозможное. Мы не можем финансировать клубы. Только если откажемся от развития детско-юношеского футбола, а для нас это приоритет», — подытожил Дюков.