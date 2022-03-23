Клубы РПЛ хотят одеть в формы от одного производителя. Какие есть варианты?

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц ищет способы заработка даже в тяжелые моменты. Огромный по меркам России контракт на ТВ-права, договор с букмекерами – об этом мы уже были в курсе. Теперь же он хочет завести в РПЛ единого технического спонсора – проще говоря компанию, которая предоставит игровую форму всем клубам разом. И при этом заплатит за это.

«Рассматриваются несколько китайских предложений. Есть и российские. Возможно, будет единый спонсор. Так как все мячи производятся в Пакистане, будем смотреть, с кем мы стратегически выстроимся, чтобы обеспечить себя полностью», – сказал он после общего собрания клубов РПЛ.

Какова ситуация сейчас?

Ни для кого не секрет, что от контракта с техническим спонсором зарабатывают только два клуба – «Зенит» и «Спартак». У них контракт с Nike. Сумма не уточняется, но по неофициальным данным компания платит около € 1-1,5 млн в год. Интересно, что действующие чемпионы со следующего сезона хотели сменить партнёра. И уже почти договорились с аdidas на сумму € 2 млн (данные журналиста Ивана Карпова). Теперь отношения РФС и аdidas на паузе, переговоры наверняка свёрнуты. Европейские компании Nike, аdidas, Puma, Jaco, Joma, Macron, которые одевали клубы РПЛ, уже приостановили работу в России. И непонятно, вернутся ли. Некоторым командам они предоставляли форму бесплатно, некоторым – по скидке. Так или иначе система работала годами. Теперь, видимо, придётся всё менять.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Кстати, не только клубам. Сборная России с 2008 года имела шикарный контракт с аdidas. По оценке газеты «Коммерсант», сумма соглашения могла доходить до € 100 млн. Официально контракт никто не расторгал – появилось сообщение лишь о приостановке сотрудничества. Так что есть надежда, что партнёр вернётся, когда Россию вернут в мировой спорт. Если это, конечно, случится.

Какие варианты на будущее?

Пример единого технического спонсорства для целой лиги уже существует, в США. Клубы МЛС одевает аdidas, компания платит за это около $ 116 млн. Деньги делятся на 28 клубов, так что никто не остаётся без прибыли. Относительная справедливость, но глобально никто не жалуется. Тем более аdidas очень старается угодить всем. Прекрасно понимая, насколько для США важен маркетинг.

Руководству РПЛ придётся выбирать из брендов скромнее. Внутри России есть несколько очевидных вариантов: Zasport – компания, которая одевает олимпийцев, а также сотрудничала с волейбольными «Зенитом» и «Динамо», Bosco – предоставляли форму олимпийцам до 2018 года. Или, например, Demix. По данным «РБ Спорт», в гонку хочет включиться Wildberries – они могут создать свой собственный бренд либо выступить дистрибьютором из Китая. Неизвестно, сколько они готовы предложить за сотрудничество. Но Wildberries уже партнёрится с «Динамо», ЦСКА и «Крыльями».



Есть несколько очевидных производителей спортивной экипировки в Китае. Компания Li Ning уже имеет соответствующий опыт – недолгое сотрудничество с «Эспаньолом» и «Севильей», а также мексиканским клубом «Пуэбла» и македонским «Вардаром». Также у неё есть интересы в баскетболе – в 2012-м они подписали контракт с Дуэйном Уэйдом, работали и с «Хьюстон Рокетс».

Фото: David Ramos/Getty Images

Ещё один вариант из Китая – Anta Sports – у них несколько мощных баскетболистов НБА, плюс официальное партнерство с МОК. Они одевают почти все китайские команды в олимпийских видах спорта.



Внутри Китая две компании конкурируют в основном с Nike. А аdidas – далеко впереди. Наверняка они не будут против захватить футбольный рынок в России. С учётом ухода европейских гигантов. Так что РПЛ, и правда, будет из кого выбирать. И если боссы лиги продолжат руководствоваться интересами клубов и не поставят на первое место патриотический дух, может появиться интересная коллаборация.