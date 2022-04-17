У Карпина раскрывается новый талант. «Зенит» забрал его из «Локо» за огромные деньги

Звезда РПЛ прошлой недели – Кирилл Щетинин. Полузащитник «Ростова» изящно закинул мяч в девятку и начал разгром «Локомотива». Сразу всплыли два важных факта: 20-летний юноша – воспитанник московского клуба. Но оказался в «Ростове» он не напрямую, а через «Зенит», который заплатил за него космические 20 миллионов рублей.

Сюжет, который точно заслуживает внимания.

Конфликт в «Локо» и шикарное предложение из Питера

В 2019-м все скауты России знали о талантливом полузащитнике. Щетинин родился в Курске, играл в местном «Авангарде», а после его схантил «Локо» и перевёз в Москву. Дальше – продолжение прогресса и логичный интерес от других клубов, в том числе «Зенита».

«На Щетинина было сложно не обратить внимание, – рассказал «Чемпионату» бывший селекционер петербургского клуба, а сейчас руководитель агентства TopScout Армен Маргарян. – Он был игроком юношеской сборной России, получал приз лучшему игроку Москвы в своей возрастной группе. То есть являлся одним из самых сильных в стране на своей позиции. В «Зените» поставили задачу укомплектовать команду под юношескую Лигу УЕФА сильными игроками с потенциалом перехода в главную. Мы занялись этим вопросом».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Шёл 2019 год. Ниже – монолог Маргаряна, как «Зенит» забрал одного из главных талантов у конкурента.

«Мало кто верил, что это осуществимо. Никто не хочет терять ведущего молодого игрока за любые деньги. Но в тот момент у Кирилла, скажем так, были сложные отношения с руководителями в структуре клуба. И наше предложение возникло в удачный момент, оно оказалось выгодно для Щетинина, его агента, семьи. Все поддержали идею перехода. Оставалось убедить «Локомотив». Единственный способ – переплатить. Естественно, 20 миллионов рублей – это много. И, скорее, аванс. Нет абсолютных гарантий, что он раскроется и продолжит развитие. Но мы приняли риск, а «Локомотив» устроила сумма. Она точно позволяла объяснить этот трансфер вышестоящим руководителям. И сделка состоялась.

У Кирилла два брата. Все они играют в футбол. Это большая заслуга папы. Средний сейчас успешен в академии «Локо», младший – в Петербурге. И трансфер Кирилла – не просто обычный переход за конкретную сумму, мы также продумывали, как сделать его адаптацию максимально безболезненной. Поэтому захотели перевести всю семью. И предложили папе работу в селекционном отделе клуба, где он трудится до сих пор. У него есть тренерская категория. В итоге переехали не только папа с мамой, а ещё и младший сын из Курска, плюс к ним присоединился Кирилл. И они стали жить все вместе. Мы понимали, что благодаря этому он будет нормально питаться, восстанавливаться и будет родительский контроль. Это серьёзный проект по интеграции игрока в футбольный клуб.

В Петербурге Кирилл играл только за молодёжку. Радимов хотел взять его в «Зенит-2», но посчитали, что слишком рано. При этом он ездил на сбор с первой командой и так или иначе был на контроле у Семака. Они отсматривали самых перспективных и сильных. Для молодёжки Щетинин был важным игроком – играл в юношеской лиге УЕФА и внутреннем первенстве».

А вот краткое дополнение от заместителя гендира «Зенита» Андрея Аршавина.

«Мы могли его оставить в «Зените-2», но решили, что для развития Кирилла стоит попробовать уровень РПЛ, да и сам он хотел попробовать себя в «Ростове», поэтому пошли ему навстречу. Если всё сложится, Кирилл по-настоящему закрепится на уровне РПЛ и сможет расти дальше, поэтому в конкретном случае мы свою функцию выполнили: академия помогла игроку забраться на самый вверх», – сказал Аршавин «Чемпионату».

Раскроется в «Ростове», а что дальше?

В летнее трансферное окно Щетинин поехал в годовую аренду в «Ростов». Но заиграл не сразу. Осенью получил 26 минут в РПЛ и 90 в Кубке России. В основном он сидел на скамейке или даже не попадал в заявку. Весной Карпин вернулся в клуб и поверил в Кирилла. С 14 марта он играет во всех матчах и всегда – в основе. А гол «Локо» – не первый, в начале апреля полузащитник забил «Нижнему».

«По моим ощущениям, переход из «Зенита» в «Ростов» сыграл на руку всем, – продолжил Маргарян. – Сейчас футболист получает практику в РПЛ. «Ростов» взял бесплатно игрока. А «Зенит» теперь может поднять его уровень. Всё-таки любой молодой игрок нестабилен, ему нужно набираться опыта. И, возможно, когда-нибудь он сможет вернуться в «Зенит» уже с нужным бэкграундом.

Кирилл прибавляет с каждым матчем: игра с «Локомотивом» — тому подтверждение. Понятно, что это был принципиальный соперник, поэтому он как электровеник носился по всему полю. При этом он был действительно важным элементом команды – его искали партнёры, обыгрывались с ним, он участвовал в атаках. Думаю, он принял требования Карпина и уже соответствует им. И базовый набор качеств позволит ему продолжать прогрессировать. Через какое-то время, надеюсь, мы увидим прогресс. Он может сыграть и в центре, и с флангов без потери качества. Это действительно универсальный игрок».

Фото: Toru Hanai/Getty Images

Вернётся ли Щетинин летом обратно в Петербург? Отвечает Аршавин:

«Весну он проводит удачно. Хотя играет, на мой взгляд, не на своей позиции. Для меня он крайний полузащитник, а в «Ростове» играет инсайда – 10-го номера. Кирилл справляется с той нагрузкой и интенсивностью, которая в РПЛ высокая. Пока что для него всё складывается удачно. Мне кажется, это связано с приходом Карпина и с тем, что он в него поверил. Возможно, даже пришлось из-за отъезда легионеров. Молодец, он воспользовался своим шансом.

Безусловно, Кирилл – неординарный футболист. Насколько высок его потенциал – сказать трудно. Я слышал, что он был лучшим футболистом своего года. Он выделялся и у нас, но иногда его отношение к футболу не соответствовало той ситуации, в которой он находился. Сейчас мы посмотрим. Я рад и желаю ему успехов. Мы заинтересованы в том, чтобы он хорошо играл.

Продажа игрока? Всё зависит от «Ростова». У них есть право выкупа и цена оговорена. Я думаю, что она адекватная».