«Краснодар» — главный феномен весны в РПЛ. Как команда без легионеров залезла так высоко?

«Краснодар» стал первым клубом РПЛ, пострадавшим от массового отъезда легионеров. В первые же дни после начала известных событий команда осталась без всех иностранных футболистов, которые и определяли её футбол. Крыховяк, Классон, Кабелла, Рамирес, Вандерсон, а также новички Ботхейм и Алонсо (да даже многострадальный Кайо) – все они стали бы весной важнейшими фигурами стартового состава. Таких мощных единовременных ударов по кадровому наполнению никто в нашем чемпионате до сих пор так и не получил. Даже в «Ростове» и «Рубине» события развивались не столь молниеносно и чуть менее болезненно.
Казалось, без всех перечисленных футболистов «Краснодар» будет обречён свалиться вниз и бороться за выживание – состав на бумаге выглядел совсем хиленьким, ничуть не лучше, чем у большинства команд лиги. Но «быки» под руководством Александра Сторожука внезапно принялись творить чудеса. Сначала обыграли в дебютной весенней игре «Урал» (2:1), потом победили «Спартак» на выезде (2:1), а по итогам стартового отрезка набрали 10 очков и закрепились на 5-м месте при одной игре в запасе. Призовая тройка – совсем рядом, никакой вылет клубу уже точно не грозит.
Как всё это стало возможным? Давайте разбираться.
Александр Сторожук
Фото: fckrasnodar.ru
«Краснодар» попытался сохранить стиль, хотя качество атакующей игры во всех фазах просело
Само собой, даже в крайне ослабленном варианте состава «быки» не стали полностью отказываться от своей философии и переходить на вертикальное упрощение – Сергей Галицкий этого бы не понял. Если первые два матча с «Уралом» и «Спартаком» ушли на адаптацию, то в дальнейшем «Краснодар» пытался играть в свой футбол – первым номером, с выходом из обороны через контроль и взаимодействиями в середине. В трёх последних встречах «быки» стабильно выигрывали у соперников по владению – 62,23% против «Рубина», 53,22% против «Динамо», 63,81% против «Уфы».
Прослеживались алгоритмы, заложенные на зимних сборах при Даниэле Фарке: при розыгрыше фланговые защитники могли заходить в середину (особенно часто это делает Петров) и создавать там численное преимущество, в то же время фланговый форвард вверху держал ширину. Благоприятно на командные взаимодействия в середине сказалось возвращение Газинского. Достойно с точки зрения комбинирования выглядел в Казани и 24-летний опорник Якимов. Когда из игры выпал Мацукатов, тренерский штаб выпустил Черникова и поднял Газинского чуть выше.
Стремление играть в свой фирменный футбол есть, но качества, конечно же, «Краснодару» весной ощутимо не хватает. Проблемы наблюдаются и в начальной фазе атаки, и в финальной. В каждой игре возникают моменты соперника после ошибок на розыгрыше. В Казани в самом дебюте ошибся левый защитник Исаенко (и пошла передача с фланга на второй темп), в матче с «Динамо» чуть не привёз Сафонов. Команда ловит неуверенность, начинаются упрощения там, где прежний «Краснодар», наполненный звёздами, играл бы хладнокровнее. Про финальную стадию мы поговорим чуть ниже.
У «Краснодара» всё ещё есть эффективные в РПЛ оружия
Этих оружий осталось не так много. Но те, что в наличии, пока приходят на помощь и помогают добывать очки.
У «Краснодара» один из сильнейших вратарей в стране Сафонов. Весной он стабильно пропускает меньше ожидаемого – четыре мяча при 6,53 post-shot xG (показатель характеризует опасность ударов в створ). В последнем туре, правда, вышел Агкацев – и тоже не подвёл.
У «Краснодара» есть опытный Газинский, который с точки зрения игры в созидании один из ведущих в РПЛ на своей позиции. Против «Рубина» Юрий выполнил 15 передач в финальную треть (10 точных), четыре передачи в штрафную (три точных), благодаря его действиям команда владела территориальным преимуществом.
У «Краснодара» есть Ионов – один из лучших игроков РПЛ по рывкам за спину. «Динамо» в предпоследней игре всецело это прочувствовало на себе.
Наконец у «Краснодара» есть Сперцян – прогрессирующий атакующий игрок, тонкий в решениях и искусно исполняющий стандарты.
Да, четыре-пять футболистов – не так много. Но сегодня именно перечисленные во многом тащат команду вперед в сложных ситуациях.
Многие резервисты оказались не так уж и плохи
Со знаком «плюс» хочется выделить нескольких игроков:
1) центрального защитника Бородина – парень провёл качественные матчи как против «Динамо», так и «Рубина». Он достойно заменил Сорокина и в некоторых качествах смотрится даже интереснее и надёжнее;
Сергей Бородин
Фото: fckrasnodar.ru
2) левого вингера Олусегуна. Его (как и форварда Окоронкво) «Краснодару» разрешили дозаявить из второй команды после специальной поправки к регламенту. Не сказать, что Олусегун выделяется гигантским количеством остроты. Наоборот – ноль ударов в двух матчах говорят сами за себя. Зато он неплохо проявляет себя в командных взаимодействиях, качественно работает в середине, открываясь между линиями и работая спиной к чужим воротам, держит борьбу. В Казани Олусегун выдал 30 единоборств – очень приличный показатель. Из атакующей структуры он не выпадал;
Олакунле Олусегун
Фото: fckrasnodar.ru
3) центрального полузащитника Кривцова – у парня есть все данные, чтобы расти в дальнейшем. Он неординарный, мощный, техничный. Пока заметен переизбыток энергии, который приводит к необоснованным фолам и лишним действиям, но это должно пройти со временем. Своё важное результативное действие в Уфе Никита уже совершил;
Никита Кривцов
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
4) опорника Якимова и флангового форварда Манелова. Пусть они не дают такого же качества, как Крыховяк или Вандерсон, но в каждой игре от них встречаются интересные яркие действия. Тот же Манелов мог забить в ворота «Динамо» после удара с подбора, а в Казани разогнал несколько хороших атак через правый фланг при помощи разворотов и дриблинга.
Вячеслав Якимов (справа)
Фото: rubin-kazan.ru
У «Краснодара» приличная оборонительная структура и умение сохранять стройность
«Краснодар» не рассыпается – это главное его достижение на стартовом отрезке. Даже в матче со «Спартаком», где прослеживалось большое игровое преимущество красно-белых, «быки» не доводили дело до паники. Они сейчас избегают авантюризма, не провоцируют разрывы между линиями, достойно защищаются. Соперники с игры создают моментов менее, чем на один ожидаемый гол. Три из четырёх пропущенных голов пришли с пенальти, так забивали и «Динамо», и «Уфа», и «Спартак».
И здесь как раз стоит похвалить тренерский штаб во главе со Сторожуком. Им удалось стабилизировать структуру в краткие сроки.
Везение и бешеная реализация — тоже важнейшие факторы
При всех указанных выше плюсах команды нельзя пройти мимо того факта, что «Краснодару» серьёзно везёт. Прежде всего – везёт выжимать забитые голы в каждой игре либо в плюс-минус равных матчах, либо даже в тех, где соперник выглядит чуть предпочтительнее.
С «Уралом» были необязательный пенальти и гол Ильина после рикошета из не самой удобной позиции.
Со «Спартаком» — классный штрафной Сперцяна (единственный момент команды в первом тайме) и новый пенальти. Позже 11-метровый признали ошибочным. «Спартаку» же отменили два мяча, ещё ряд моментов он не реализовал.
Фото: rubin-kazan.ru
С «Рубином» у «Краснодара» никак не получалось создать хотя бы один реальный момент – владение в середине было, а продвижения мяча в финальной трети и обострений не наблюдалось. Забила команда в быстрой атаке, после грубой ошибки Самошникова и очередного рикошета. Волков бил вообще в другой угол – и, похоже, удар у него не получился.
Ещё раз подчеркнём тезис – при сохранившихся структуре и базисных принципах у команды ощутимо просело мастерство атакующей группы, поэтому моменты команде даются с трудом. Лишь в одном матче из пяти команда нанесла более 10 ударов, в среднем создаётся менее 0,5 xG с игры. Парадоксально, что «быки» умудряются забивать даже при столь скудном объёме шансов. Разве что матч с «Динамо» выбивается из этой тенденции, тогда «Краснодару», наоборот, не подфартило.
Везение «Краснодара» на дистанции весеннего отрезка характеризует таблица снизу, где приводятся показатели команды в первой части сезона и во второй. Важная поправка: весной «быки» провели только пять игр, тогда как 14 других клубов – по шесть. Поэтому где-то цифры команды могли быть повыше.
Но даже при равенстве туров, если бы матч с «Локо» состоялся, «Краснодар» никак не поднялся бы даже в первую половину таблицы по ожидаемым очкам и ожидаемым голам. А в ожидаемых допущенных голах мог свалиться пониже.
|Показатели «Краснодара»
|Весна-2022
|Лето-осень-2021
|Матчи
|5
|18
|Реальное место на отрезке
|5-7-е*
|5-е
|Реальные набранные очки
|10
|29
|Ожидаемые очки xP(место в таблице)
|4,44 (15-е)
|36,10 (2-е)
|Ожидаемые голы xG(место в таблице)
|4,16 (14-е)
|35,35 (2-е)
|Ожидаемые голы без учёта пенальти NPxG(место в таблице)
|2,65 (15-е)
|27,81 (2-е)
|Ожидаемые допущенные голы xGA (место в таблице)
|7,25 (11-е)
|18,60 (3-е)
|Ожидаемые допущенные голы без учёта пенальти NPxGA (место в таблице)
|4,99 (8-е)
|17,09 (3-е)
|Глубокие передачи
|23 (14-е)
|196 (2-е)
|Допущенные глубокие передачи
|40 (10-е)
|87 (3-е)
* «Краснодар» провёл весной на одну игру меньше – перенесённый матч 19-го тура с «Локомотивом» состоится 4 мая.
Поэтому превозносить результаты «Краснодара» точно не стоит – команда перебрала и перезабивала. Осенняя версия выглядела гораздо солиднее (и вряд ли это должно удивлять), что полностью подтверждается базисными метриками.
В оставшихся турах очень вероятно усреднение результатов. Но вряд ли команда свалится совсем низко – мы убедились, что она способна набирать очки и в текущем состоянии в сложнейших условиях.
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