«Это самое крупное поражение в моей карьере». «Сочи» уничтожил Слуцкого шестью голами

Весенняя часть сезона – кошмар для «Рубина». Команда Леонида Слуцкого потеряла лидеров, не выигрывала пять матчей подряд, а теперь в родных стенах уступила «Сочи» (0:6). Удивительно, но в РПЛ случились две разные истории. «Ростов», который тоже потерял несколько иностранцев, на прошлых выходных продлил победную серию до четырёх матчей, а «Рубин», находящийся в таком же состоянии, не пережил потерю легионеров и проиграл шесть из девяти игр во второй части сезона.

Начало разгрому в Казани положил Тимофей Маргасов, отличившийся на 27-й минуте встречи. Это был его третий гол в карьере за 245 матчей. На 42-й минуте «Сочи» увеличил разрыв в счёте: классным ударом со штрафного Жоаозиньо огорчил Юрия Дюпина.

Леонид Слуцкий главный тренер «Рубина» Сегодня на поле встречались команды разного уровня. Дальше уже был вопрос, насколько результат будет в пользу соперника. После этого поражения шансы на сохранение прописки ухудшились. Чтобы быть стабильным, нужно быть стабильным комплексно. Когда ты бесконечно латаешь дырки, бесконечно приводишь хоть в какое-то нормальное состояние короткую обойму — эти заплатки иногда выдерживают. С такой командой, как «Сочи», они все были разорваны вдрызг. Пока я не дам рецепты, что и как будет. Понятно, что бы ты ни говорил — это очень болезненный удар по самолюбию каждого из нас. В любом случае особо времени у нас нет. Осталось три тура. Надо максимально качественно их провести, чтобы набрать максимальное количество очков в этих матчах. Самое ли это разгромное и обидное поражение? Я пытаюсь вспомнить и не помню такого результата. Я думаю, что это самое крупное поражение в моей карьере.

Настоящая феерия началась во втором тайме. На 52-й минуте Матео Кассьерра выступил уже в роли автора гола (в первом тайме он сделал передачу на Маргасова) и довёл счёт до крупного – 3:0. Уже в середине второго тайма было понятно, что «Рубину» не спастись. Ну а что сделала команда Владимира Федотова в конце матча, увидишь нечасто: у «Сочи» сработали все три замены, и на 83-й, 84-й и 90+2-й минутах Кирилл Заика, Ивелин Попов и Георгий Мелкадзе нанесли сокрушительные удары «Рубину», забив ещё три гола.

«Сочи» одержал третью победу в пяти матчах, обошёл в таблице ЦСКА и приблизился на расстояние трёх очков к «Динамо», которое неожиданно уступило «Уралу» (2:3). Также стоит отметить, что благодаря голу Кассьерра догнал в гонке бомбардиров Артёма Дзюбу и Фёдора Смолова. У трёх форвардов по 11 мячей в активе.