Гвардиола о «Ливерпуле» и чемпионской гонке в АПЛ: они упускали невероятные моменты

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что «Ливерпуль» выбыл из борьбы за чемпионство в Английской Премьер-Лиге.

«Я смотрел матчи «Ливерпуля» в последние несколько недель. Они не смогли побороться с «Арсеналом», но знаете ли вы, как они потеряли шанс бороться до конца? Посмотрите на матчи против «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Они упускали невероятные моменты, в это было невозможно поверить. Вспомните все шансы «Ливерпуля», что они упустили. Они не реализуют их. Именно по этой причине они выбыли из борьбы.

Можно ли назвать их неудачниками? Нет. Это невероятная команда, которая борется с нами на протяжении многих лет. Скажите мне, сколько атакующих игроков есть у «Ливерпуля»? Они не забили ни одного гола и поэтому не смогли победить. Такое может произойти. Важно, что «Ливерпуль» является победителем, потому что сражался за четыре трофея», – приводит слова Гвардиолы Eurosport.

Напомним, с сезона-2020/2021 чемпионом Англии неизменно становился «Манчестер Сити». Сейчас «горожане» ведут борьбу за титул с «Арсеналом», отставая от «канониров» на одно очко при матче в запасе. «Ливерпуль» набрал 79 очков. Подопечные Юргена Клоппа находятся на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.