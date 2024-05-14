Талалаев отреагировал на информацию о подписании Гильерме в «Химки»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев жестко ответил на слухи о возможном переходе вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме в клуб из Подмосковья.

Ранее сообщалось, что «Химки» проявляют интерес к 38-летнему бразильцу с российским паспортом.

«Гильерме? Бред больной собаки. Готовимся к матчу с «Кубанью», ни с кем переговоров не ведем», — приводит слова Талалаева Metaratings.ru.

Напомним, за «Локомотив» вратарь выступает с 2007-го. В нынешнем сезоне Маринато Гильерме провел за «Локомотив» пять матчей во всех турнирах и пропустил пять голов. Его контракт с «железнодорожниками» заканчивается в конце июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 38-летнего вратаря в € 300 тыс.