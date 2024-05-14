Агент: не знаю, почему Келлвен перестал быть в стартовом составе ЦСКА

Футбольный агент Карлос Майнберг Нето, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Келлвена, ответил на вопрос о том, почему его клиент стал меньше выходить в стартовом составе армейцев.

«Наверное, необходимо задавать этот вопрос главному тренеру ЦСКА. Я не могу ответить на этот вопрос. Келлвен — профессионал и отдаёт себя полностью в матчах за ЦСКА. Я недавно приезжал в Москву, мы виделись с ним. Келлвен в хорошей форме и готов приносить пользу команде», — приводит слова агента Metaratings.

Отметим, что 23-летний бразилец выступает за московский ЦСКА с сентября 2023 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе». На счету футболиста гол и семь результативных передач в 28 матчах за российскую команду.

Напомним, ЦСКА после 28 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице с 42 очками.