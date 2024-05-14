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Хомуха: игроки «Зенита» будут максимально мотивированы с ЦСКА после разговора в раздевалке

Хомуха: игроки «Зенита» будут максимально мотивированы с ЦСКА после разговора в раздевалке
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Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением о грядущем финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА. Встреча состоится завтра, 15 мая.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что у ЦСКА может получиться обыграть ещё раз «Зенит» в Санкт-Петербурге, но это будет сделать гораздо сложнее. Потому что два матча подряд вряд ли «Зенит» предоставит такую возможность армейцам. Со стороны ЦСКА в этой игре не будет никакой ротации, потому что это единственная возможность спасти сезон и взять трофей. Я думаю, что после разговора в раздевалке петербуржцев после матча с ЦСКА все игроки «Зенита» будут максимально мотивированы», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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