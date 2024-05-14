Бышовец: по модельным характеристикам Тюкавин — идеальный игрок атаки

Бывший нападающий сборной СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

«Я очень рад за Тюкавина. Когда-то я тоже был 20-летним парнем — тогда я стал обладателем Кубка СССР, стал чемпионом и лучшим бомбардиром. Мне всё это знакомо. По модельным характеристикам — это идеальный игрок атаки. Он достаточно активен не только в сохранении мяча, но и в оборонительных действиях. Тюкавин хорошо переносит нагрузки, а психологически — это номинант номер один в нашем чемпионате. Также нельзя не отметить количество забитых мячей.

Что касается возможного отъезда в Европе, то не думаю, что об этом можно говорить. Надо не исключать нравственных качеств. Тюкавин очень профессионален — это чувствуется по интервью. Я наблюдал за ним ещё во второй команде — уже тогда было видно, что у него большая цель. Мне он очень симпатичен как игрок. С Европой нельзя спешить — к этому надо быть готовым ментально», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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