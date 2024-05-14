Игнашевич высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о предстоящем финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу с московским «Спартаком».

«Думаю, что готовы, в целом, неплохо. Игра покажет, насколько качественно команда сумела перезагрузиться. При поддержке наших болельщиков, в которых мы не сомневаемся, думаю, что сегодня мы можем показать хороший футбол и результат», – приводит слова Игнашевича пресс-служба калининградцев.

Напомним, сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Пути регионов Кубка России, в котором сыграют калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Встречу примет стадион «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздастся в 20:45 по московскому времени.