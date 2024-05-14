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Игнашевич высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в Кубке России

Игнашевич высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в Кубке России
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Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о предстоящем финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу с московским «Спартаком».

«Думаю, что готовы, в целом, неплохо. Игра покажет, насколько качественно команда сумела перезагрузиться. При поддержке наших болельщиков, в которых мы не сомневаемся, думаю, что сегодня мы можем показать хороший футбол и результат», – приводит слова Игнашевича пресс-служба калининградцев.

Напомним, сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Пути регионов Кубка России, в котором сыграют калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Встречу примет стадион «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздастся в 20:45 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
1-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    
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