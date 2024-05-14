Вендел о Петербурге: чувствую себя в этом городе как дома

Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос о том, как он себя чувствует в Санкт-Петербурге.

«Очень спокойно и хорошо. Уже давно чувствую себя в этом городе как дома и рассчитываю провести здесь еще много лет», — приводит слова Вендела официальный сайт «Зенита».

Напомним, зимой 2024 года бразильский «Ботафого» хотел купить бразильского полузащитника, и он дал свое согласие. Сергей Семак был против перехода. Также была информация, что Вендел не приехал на сборы с командой в Абу-Даби в январе, но ее опровергли.

У Вендела 4 гола и 6 результативных передач в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. После 28 матчей «Зенит» идёт на втором месте в РПЛ с 51 набранным очком. Петербуржцы уступают лидирующему «Динамо» два очка. Для выхода в Суперфинал Кубка России «Зениту» необходимо обыграть ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ.