Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вендел о Петербурге: чувствую себя в этом городе как дома

Вендел о Петербурге: чувствую себя в этом городе как дома
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос о том, как он себя чувствует в Санкт-Петербурге.

«Очень спокойно и хорошо. Уже давно чувствую себя в этом городе как дома и рассчитываю провести здесь еще много лет», — приводит слова Вендела официальный сайт «Зенита».

Напомним, зимой 2024 года бразильский «Ботафого» хотел купить бразильского полузащитника, и он дал свое согласие. Сергей Семак был против перехода. Также была информация, что Вендел не приехал на сборы с командой в Абу-Даби в январе, но ее опровергли.

У Вендела 4 гола и 6 результативных передач в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. После 28 матчей «Зенит» идёт на втором месте в РПЛ с 51 набранным очком. Петербуржцы уступают лидирующему «Динамо» два очка. Для выхода в Суперфинал Кубка России «Зениту» необходимо обыграть ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ.

Материалы по теме
Вендел: пока в чемпионате ещё ничего не решено
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android