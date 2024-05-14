Бышовец — о «Динамо»: мы находимся в шаге от сенсации, для этого есть все возможности

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец поделился мыслями о московском «Динамо», которое после 28 туров РПЛ имеет на своём счету 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице.

«Не думаю, что на «Динамо» будет оказываться давление. Впереди матч с «Крыльями» — их последний матч оставил впечатление, что Самара закончила сезон. Это та интрига, о которой мечтают болельщики. Непредсказуемость породил «Зенит» и Семак. Мы находимся в шаге от сенсации. Думаю, для этого есть все возможности.

Руководителям клуба и Личке удалось сформировать команду, усилить отдельные позиции. Подбор игроков достаточно хорошего уровня, а также всё в порядке с ментальностью. Это испытание, в котором достаточно высокие шансы», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.