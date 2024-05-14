Алдонин: кубковый матч с «Зенитом» — ключевой для ЦСКА, сам бог велел

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин оценил перспективы и важность для клуба второго матч финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом»

«Мы видели, как ЦСКА обыграл «Зенит» в РПЛ. Скорее не во имя, а вопреки. Имея большое игровое преимущество, «Зенит» не забил, но очень здорово и удачно проявил себя молодой вратарь Тороп. Поэтому с очень большой натяжкой можно сказать, что ЦСКА наиграл на победу в том матче.

Если армейцы намного лучше и успешнее сыграют в атаке в Кубке, то могут повторить тот результат. Всё возможно, это футбол. Но это будет очень сложно сделать, ведь после поражения в Санкт-Петербурге «Зенит» будет очень сильно мотивирован на выход в Суперфинал Кубка России.

Сергей Семак уже сказал, что Кубок — второй по значимости турнир. Но когда есть принципиальнейший соперник, с которым ты играешь дома, вряд ли будешь делать состав слабее. В «Зените» достаточно много квалифицированных футболистов, которые не получают игровой практики, но нельзя сказать, что они хуже тех, кто играет. Они обладают всеми качествами, чтобы обеспечить команду результатом.

Другое дело, сможет ли ЦСКА выставить на этот матч оптимальный состав и сыграть один из лучших матчей. Потому что в другом случае армейцам будет крайне сложно. Плюс этот кубковый матч с «Зенитом» является ключевым для ЦСКА, так как команда в чемпионате ни на что не претендует. Поэтому, как говорится: сам бог велел», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.