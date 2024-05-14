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«Реал» – «Алавес»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 22:30

«Реал» – «Алавес»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 22:30
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14 мая 2024 года состоится матч 35-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Алавес» из Витории. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Пау Себрианом Девисом. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Испания - Примера . 36-й тур
14 мая 2024, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Алавес
Витория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что команды уже играли в первом круге чемпионата Испании по футболу в нынешнем сезоне. В рамках 18-го тура Примеры мадридская команда победила в гостях со счётом 1:0.

Напомним, «Реал» набрал 90 очков за 34 матча чемпионата Испании и занимает первое место в турнирной таблице. Мадридский клуб досрочно выиграл Примеру. «Алавес» после аналогичного количества туров идёт 11-м, набрав 42 очка.

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