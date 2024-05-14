«Балтика» — «Спартак»: стали известны стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграют калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Встречу примет стадион «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздастся в 20:45 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы команд.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Капленко, Луна, Андраде, Бистрович, Энрикес, Рыбчинский, Алекс, Лисакович.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Литвинов, Маслов, Денисов, Хлусевич, Мартинс, Пруцев, Зобнин, Бонгонда, Игнатов.

В сезоне-2023/2024 москвичи и калининградцы дважды играли друг с другом в рамках Российской Премьер-Лиги. Оба раза победу одержал «Спартак» (2:0 и 2:1). «Балтика» пробилась в финал Пути регионов Кубка России, обыграв на стадии полуфинала «Ростов». «Спартак» в 1/2 финала оказался сильнее московского «Динамо».