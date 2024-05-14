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«Балтика» — «Спартак»: стали известны стартовые составы команд на матч Кубка России

«Балтика» — «Спартак»: стали известны стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграют калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Встречу примет стадион «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздастся в 20:45 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
1-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

Стали известны стартовые составы команд.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Капленко, Луна, Андраде, Бистрович, Энрикес, Рыбчинский, Алекс, Лисакович.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Литвинов, Маслов, Денисов, Хлусевич, Мартинс, Пруцев, Зобнин, Бонгонда, Игнатов.

В сезоне-2023/2024 москвичи и калининградцы дважды играли друг с другом в рамках Российской Премьер-Лиги. Оба раза победу одержал «Спартак» (2:0 и 2:1). «Балтика» пробилась в финал Пути регионов Кубка России, обыграв на стадии полуфинала «Ростов». «Спартак» в 1/2 финала оказался сильнее московского «Динамо».

Турнирная сетка Кубка России
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