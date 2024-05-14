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Карапетян: вылет «Сочи» будет потерей для РПЛ

Карапетян: вылет «Сочи» будет потерей для РПЛ
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Бывший нападающий «Сочи» Александр Карапетян высказался о выступлении южан в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги

«Конечно, очень обидно видеть «Сочи» на последнем месте. Этот город заслуживает иметь свою команду в РПЛ. Совсем недавно команда заняла второе место, а сейчас борется за выживание. У меня осталось очень много друзей в Сочи и никто не понимает, как это случилось. Хорошие отношения со всеми ребятами, с кем играл и все очень расстроены. Конечно, вылет «Сочи» будет потерей для РПЛ», — сказал Карапетян Metaratings.

Отметим, что Карапетян выступал за «Сочи» в сезоне-2019/2020 и за этот отрезок забил два гола в 22 матчах. Перед началом сезона-2020/2021 он перешёл в «Тамбов», за который выступал до зимы 2021 года и забил три мяча в 17 встречах.

Напомним, за два тура до конца сезона «Сочи» с 23 очками замыкает турнирную таблицу с отставанием в шесть очков от зоны стыковых матчей.

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