Месси может пропустить матч с «Орландо Сити» в MLS

Ассистент главного тренера «Интер Майами» Хавьер Моралес сообщил, что нападающий клуба и сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить матч против «Орландо Сити» в MLS из-за небольшого повреждения.

«Сегодня мы посмотрим, как Месси будет чувствовать себя во время тренировки, а затем примем решение. Вчера он выполнял упражнения на велосипеде, немного пробежался, а затем почувствовал дискомфорт в колене, но посмотрим, что будет сегодня. Он получил удар в колено в матче с «Монреалем», продолжил играть, а после свистка ему приложили лед», — приводит слова Моралеса ESPN.

В текущем сезоне в активе Месси в MLS 10 голов и 13 результативных передач в девяти матчах за клуб.

На данный момент «Интер Майами» с 27 очками за 13 матчей занимает первое место в турнирной таблице MLS. «Монреаль Импэкт» с 12 очками расположился на 20-й строчке сводной таблицы.