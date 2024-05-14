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В «Спартаке» рассказали о ходе восстановления Срджана Бабича

В «Спартаке» рассказали о ходе восстановления Срджана Бабича
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Глава пресс-служба московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ходе восстановления защитника Срджана Бабича.

«Медицинский штаб внимательно следит за ходом восстановления Бабича. Мы регулярно информируем, если Бабич не прибывает на какую-то игру, потому что продолжает восстановление. Точных сроков не называем — мы можем надеяться, что он вернётся в строй как можно скорее», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что центральный защитник красно-белых Срджан Бабич, нападающий Александр Соболев и полузащитник Даниил Зорин пропустят финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой».

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