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«Брайтон» продлил контракты с Милнером и Уэлбеком

«Брайтон» продлил контракты с Милнером и Уэлбеком
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«Брайтон» продлил контракты 38-летнего полузащитника Джеймса Милнера и 33-летнего нападающего Дэнни Уэлбека, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Новое соглашение Милнера рассчитано до лета 2025 года, а Уэлбека — до лета 2026 года.

Милнер в АПЛ играл за такие команды, как «Лидс», «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Вилла», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». В общем счёте Милнер за все матчи в чемпионате отметился 55 мячами и 63 голевыми передачами.

При этом полузащитник один раз выигрывал Лигу чемпионов, три раза АПЛ, два раза Кубок Англии, Кубок лиги, а также Суперкубок Англии.

33-летний Уэлбек воспитанник «Манчестер Юнайтед». Он находился в структуре клуба с 2001 по 2014 год. За все матчи в АПЛ отметился 68 мячми и 35 голевыми передачами.

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