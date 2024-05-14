Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журналист AS: интерес «Атлетико» к Тюкавину? Это может быть правдой

Журналист AS: интерес «Атлетико» к Тюкавину? Это может быть правдой
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина отреагировал на новость об интересе мадридского «Атлетико» к нападающему московского «Динамо» Константину Тюкавину.

«Я думаю, это может быть правдой. «Атлетико» на данный момент действительно ищет нападающего — судя по тому, что я сейчас читаю об этом парне, похоже, он очень хорош. Мне кажется, что переход игрока сборной России в топ-клуб Ла Лиги возможен»,— приводит слова Эспины «РБ Спорт».

Ранее телеграм-канал «Первый спорт» сообщил о том, что мадридский клуб интересуется Тюкавиным.

Напомним, в текущем сезоне Тюкавин провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил 15 мячей и сделал 10 голевых передач. В списке лучших бомбардиров РПЛ он уступает только нападающему «Зенита» Матео Кассьерре, на счету которого 16 голов.

Материалы по теме
Бышовец: по модельным характеристикам Тюкавин — идеальный игрок атаки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android