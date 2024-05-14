Журналист AS: интерес «Атлетико» к Тюкавину? Это может быть правдой

Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина отреагировал на новость об интересе мадридского «Атлетико» к нападающему московского «Динамо» Константину Тюкавину.

«Я думаю, это может быть правдой. «Атлетико» на данный момент действительно ищет нападающего — судя по тому, что я сейчас читаю об этом парне, похоже, он очень хорош. Мне кажется, что переход игрока сборной России в топ-клуб Ла Лиги возможен»,— приводит слова Эспины «РБ Спорт».

Ранее телеграм-канал «Первый спорт» сообщил о том, что мадридский клуб интересуется Тюкавиным.

Напомним, в текущем сезоне Тюкавин провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил 15 мячей и сделал 10 голевых передач. В списке лучших бомбардиров РПЛ он уступает только нападающему «Зенита» Матео Кассьерре, на счету которого 16 голов.