Sport Bild: «Бавария» заинтересована в покупке одного из лидеров «Байера»

«Бавария» заинтересована в покупке правого защитника леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонга. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, сам нидерландский футболист также склоняется к тому, чтобы покинуть «фармацевтов» грядущим летом. Его трудовое соглашение включает в себя пункт об отступных в размере € 40 млн. Однако на текущий момент переговоры между сторонами не ведутся, поскольку «Бавария» хочет определиться с новым главным тренером команды, прежде чем переходить к комплектованию состава.

Напомним, в нынешнем сезоне Фримпонг принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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