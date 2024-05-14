Эдерсон возмущен отсутсвием Родри с числе номинантов на звание лучшего игрока АПЛ

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон возмутился отсутствием 27-летнего опорного полузащитника «горожан» и сборной Испании Родри в числе номинантов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ.

В число номинантов на премию лучшего игрока сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги вошли Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Деклан Райс («Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

«В списке есть хорошие игроки, но я считаю Родри отличным кандидатом, которого нет в списке. Я не понимаю, почему его нет в списке. Честно говоря, это неприемлемо. Если вы посмотрите на его игру в этом году и в последних нескольких сезонах, и увидите, что его нет в списке, это будет абсурдно. Я не знаю, по каким критериям они выбирают игроков. Среди них также есть отличные игроки, но я считаю Родри отличным кандидатом на победу, и, к сожалению, его нет в списке» — приводит слова Эдерсона ESPN.

Напомним, в нынешнем сезоне Родри принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.