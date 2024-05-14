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Вендел: главная мотивация для меня — ​максимальное количество трофеев вместе с «Зенитом»

Вендел: главная мотивация для меня — ​максимальное количество трофеев вместе с «Зенитом»
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Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос, принципиально ли для него завоевать Фонбет Кубок России.

«Конечно! Я много раз говорил, что главная мотивация для меня — ​максимальное количество трофеев вместе с «Зенитом». За то время, что я здесь, нам не удавалось добраться до финала, но сейчас мы в одном шаге от этого и собираемся сделать всё возможное, чтобы, с Божьей помощью, отпраздновать победу в Кубке», — приводит слова Вендела официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится завтра, 15 мая. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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