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Бруну Фернандеш изъявил желание остаться в «Манчестер Юнайтед» — журналист Орнштейн

Бруну Фернандеш изъявил желание остаться в «Манчестер Юнайтед» — журналист Орнштейн
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Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш изъявил твёрдое желание остаться в стане манкунианцев. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на прошлой неделе представители португальского футболиста провели встречу с боссами «Манчестер Юнайтед» для того, чтобы обсудить будущее Фернандеша. По итогам данной встречи, клуб дал ясно понять, что намерен сохранить полузащитника. В свою очередь, представители Фернандеша отметили, что он также хочет остаться в клубе, если их амбиции будут совпадать.

Напомним, Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. За этот период футболист принял участие в 230 матчах во всех турнирах, в которых отметился 79 голами и 64 результативными передачами.

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