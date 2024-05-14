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Константин Тюкавин входит в сферу интересов «Бенфики» — Glorioso 1904

Константин Тюкавин входит в сферу интересов «Бенфики» — Glorioso 1904
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«Бенфика» следит за 21-летним нападающим московского «Динамо» Константином Тюкавиным. Об этом сообщает Glorioso 1904.

По информации источника, «Бенфика» видит в Тюкавине качественное усиление для атакующей линии команды. Португальский клуб позитивно оценивает потенциальный трансфер российского нападающего.

Ранее в СМИ появлялась информация, что мадридский «Атлетико» за интересован в услугах Тюкавина.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.

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