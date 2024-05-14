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Клубы РПЛ могут обсудить реформу формата стыковых матчей

Клубы РПЛ могут обсудить реформу формата стыковых матчей
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Клубы РПЛ после окончания текущего сезона планируют обсудить реформу формата стыковых матчей. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника речь идёт о том, что будет предложено изменение обмена между лигами, при котором зоны стыков в РПЛ может быть сокращена на одно место, то есть участие в стыках с клубом Первой лиги примет одна команда, — которая займет по итогам следующего сезона 14-е место.

Отметим, что сейчас в стыках принимают участие команды, занявшие по итогам чемпионата 13-е и 14-е места, которые играют с соперниками из Первой лиги, занявшими по итогам сезона третье и четвёртое места.

Ранее стало известно о том, что календарь стыковых матчей может быть изменен из-за результатов «Балтики».

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