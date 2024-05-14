Календарь стыковых игр может быть изменён из-за результатов «Балтики»

Существует сценарий, при котором даты стыковых матчей в одной из пар РПЛ будут изменены. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, это произойдёт в том случае, если «Балтика» пройдёт «Спартак» в финале Пути регионов Кубка России и одновременно отправится в стыки. Сейчас калининградцы идут в РПЛ на 15-м месте с 26 очками, отставая от 14-го места, которое даёт право сыграть в стыках, на три очка.

Сейчас стыковые матчи назначены на 29 мая и 1 июня, а финал Кубка — на 2 июня. Даты накладываются друг на друга — если «Балтика» выйдет в финал Кубка, то в случае участия калининградцев в стыках даты их матчей с большой долей вероятности станут следующими — 6 и 9 июня.

Напомним, сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Пути регионов Кубка России, в котором встретятся «Балтика» и «Спартак». Начало игры запланировано на 20:45 мск.