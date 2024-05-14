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Женская сборная России сыграет два гостевых матча с Уругваем

Женская сборная России сыграет два гостевых матча с Уругваем
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Женская сборная России проведёт два гостевых матча с уругвайской национальной команды. Об этом информирует официальный телеграм-канал женской сборной России.

Сообщается, что с 25 мая по 6 июня российская национальная команда проведёт учебно-тренировочный сбор в Монтевидео, в рамках которого запланированы два товарищеских матча с Уругваем. Первая встреча состоится 31 мая, вторая встреча пройдёт 3 июня.

11 апреля женская сборная России U17 в товарищеском матче обыграла ровесниц из Таджикистана со счётом 14:0. Дублями отличились Марианна Будоян, Анна Шипулина и Настя Черноусова. Лена Голик оформила хет-трик.

8 апреля женская сборная России в товарищеском матче обыграла Эквадор. Встреча прошла в Белеке (Турция). Игра закончилась победой сборной России со счётом 3:2.

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