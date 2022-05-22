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Чемпионат Англии по футболу: «Ман Сити» мог стать чемпионом АПЛ благодаря договорняку — история матча с «КПР», видео

Самое крутое чемпионство «Ман Сити» — липовое? Английская легенда намекает на договорняк
Анатолий Романов
Самое крутое чемпионство «Ман Сити» – липовое?
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Руни удивляется всеобщему молчанию. Вспоминаем последние минуты игры с «КПР» 10 лет назад.

10 лет назад, в мае 2012-го, «Манчестер Сити» выиграл своё первое чемпионство в эпоху шейхов-владельцев клуба и вообще первое за 44 года золото в АПЛ. Исход сражения «горожан» с «Манчестер Юнайтед» за трофей решили последние минуты последнего матча чемпионата. Уступая дома «Куинз Парк Рейнджерс» со счётом 1:2, команда Роберто Манчини забила два гола в компенсированное время и завоевала титул.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
13 мая 2012, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
1:0 Сабалета – 39'   1:1 Сиссе – 48'   1:2 Макки – 66'   2:2 Джеко – 90+2'   3:2 Агуэро – 90+4'
Удаления: нет / Бартон – 55'

Концовка той игры с «КПР» похожа на чудо. Но не все поверили, что сказка «Манчестер Сити» не была написана ещё до того, как её «экранизировали». Вот и сейчас экс-нападающий «МЮ» Уэйн Руни намекает на договорной характер встречи.

«Пэдди Кенни (голкипер «КПР». – Прим. «Чемпионата») должен был сыграть лучше. «Сити» забивает второй гол, а «КПР» сразу отдаёт им мяч, чтобы они успели забить победный, и это никогда не ставилось под сомнение. Я нахожу это странным.

Джибриль Сиссе празднует победу после матча вместе с игроками «Сити». Да, я понимаю, что это исторический момент в Премьер-лиге, поэтому уверен, что, если вы не участвуете в матче как игрок «Манчестер Юнайтед», это, вероятно, один из величайших моментов в лиге», – сказал Руни в интервью для The Sun.

О том, что «КПР» вдруг бросил сопротивляться на «Этихаде», рассуждал ещё после матча тогдашний главный тренер «МЮ» Алекс Фергюсон:

«Футболисты «КПР» действовали хорошо до того момента, как узнали, что спасены от вылета. Думаю, как говорил их главный тренер Марк Хьюз, они бросили играть».

Слова Руни – повод вспомнить концовку сезона-2011/2012 и легендарную развязку игры «Манчестер Сити» и «КПР» на «Этихаде».

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Ещё за шесть туров до финиша «Ман Сити» отставал от «МЮ» на восемь очков. Тогда казалось, что исход борьбы за чемпионство решён, а Манчини готовился к уходу из клуба и даже подписал предварительный контракт с РФС для работы со сборной России. Но потом «горожане» одержали пять побед подряд, в том числе в дерби над «МЮ» (1:0). Перед заключительным туром «Ман Сити» уже опережал команду Фергюсона по дополнительным показателям – конкуренты имели по 86 баллов.

На финише «горожане» встречаются с «КПР», который находится рядом с зоной вылета, лишь на два очка опережая «Болтон». «МЮ» едет на выезд к застрявшему в середине таблицы «Сандерленду». Команда Фергюсона справляется со своей задачей – побеждает 1:0 благодаря голу Руни. И ждёт развязки битвы на «Этихаде». Когда судья даёт финальный свисток в Сандерленде, матч в Манчестере ещё продолжается и складывается в пользу «МЮ»! Параллельно «Болтон» теряет очки в Стоке. Это означает, что «КПР» сохраняет место в АПЛ вне зависимости от исхода своей игры.

«Ман Сити» выигрывал 1:0 после гола Пабло Сабалеты, однако после перерыва форварды «КПР» Джибриль Сиссе и Джейми Макки забили два мяча. При этом команда Марка Хьюза вышла вперёд, играя в меньшинстве. «Сумасшедший» Джои Бартон нарвался на красную карточку за удар локтем Карлоса Тевеса. Интересно, что по ходу сезона Тевес был выведен из состава после конфликта с Манчини, но всё же вернулся и помог команде.

Роберто Манчини и Карлос Тевес

Роберто Манчини и Карлос Тевес

Фото: Getty Images

После того как стало 1:2, «Ман Сити» владел мячом 86% времени, сделал 40 подач в штрафную и нанёс 23 (!) удара по воротам. Тем не менее до 92-й минуты боровшийся за выживание «КПР» удерживал победный счёт. А потом – развалился.

Вот хроника компенсированного времени:

90:00. «Ман Сити» подаёт угловой с правого фланга. Марио Балотелли выигрывает верховую борьбу у двух защитников во вратарской и бьёт головой в упор. Но мяч летит прямо в руки стоявшему на линии ворот Кенни. Голкипер отбивает перед собой, рикошет – новый угловой.

90:22. «Ман Сити» подаёт угловой с левого фланга. Кенни играет на выходе. Падает на землю, но не тянет время. Тут же встаёт и выбивает мяч на чужую половину… в аут.

90:58-91:15. Команда Манчини переводит мяч слева направо, спокойно доходит до штрафной и зарабатывает очередной угловой. Следует идеальная подача Давида Сильвы во вратарскую. Кенни сталкивается со своим защитником, опекающим соперника, и поэтому не идёт на выход. Защитник «КПР» проигрывает позицию Эдину Джеку – босниец свободно забивает головой.

У «Ман Сити» остаётся три минуты, чтобы сотворить победный гол.

92:00. «КПР» устраивает очень странный розыгрыш с центра поля. Вместо того чтобы сделать передачу назад и попытаться подержать мяч хотя бы несколько секунд, игрок гостей первым же касанием лупит вперёд – в аут. К слову, подхватывает мяч Джо Харт, который в этом матче установил рекорд АПЛ для вратарей по количеству выброшенных аутов (три).

«Манчестер Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс»

«Манчестер Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс»

Фото: Getty Images

92:18-93:00. Хозяева беспрепятственно доходят до левого угла штрафной «КПР». Там Макки совершает отбор, но тут же следует подача «Ман Сити». Мяч вынесен – Шон Райт-Филлипс подхватывает его и устремляется в контратаку. Идёт в обводку, зарабатывает аут. Когда мяч выбрасывается, форвард «КПР» даже не вступает в борьбу за него.

93:03-93:21. Найджел де Йонг спокойно переходит на чужую половину поля. «Ман Сити» прорывается по центру.

Полузащитники «КПР» позволяют сопернику принять мяч между линий, а центральный защитник даёт Балотелли зацепиться за мяч на линии штрафной. Пять игроков обороны гостей стягиваются фактически в одну зону (против троих хозяев), но, несмотря на это, Серхио Агуэро подхватывает мяч, уходит от упавшего защитника и бьёт с правой – Келли пропускает в ближний угол.

95:23. Игра возобновляется, хотя компенсированные пять минут истекли. Празднования хозяев затянулись. Гости разыгрывают мяч с центра и снова почему-то бьют в аут. Это не было даже похоже на неудачную попытку нанести сверхдальний удар. Защитник «Ман Сити» выбрасывает мяч на Харта, и рядом нет никого из игроков «КПР», чтобы хотя бы обозначить прессинг. Наконец звучит финальный свисток.

Имеют ли право Руни и сэр Алекс подозревать команду Хьюза (кстати, Марк в своё время выступал за «МЮ» Фергюсона) в «сливе» матча? Нельзя утверждать, что игроки «КПР» откровенно расступались и позволяли «горожанам» забивать. Но они могли лучше обороняться в компенсированное время, а их действия с мячом и вовсе невозможно объяснить логически.

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