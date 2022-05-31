Молодой Анчелотти присел полистать ростовскую газету. История уникальной фотографии

Молодой Карло Анчелотти с газетой «Футбольный курьер» и сигаретой в зубах – картина довольно необычная. Оказалось, что фотография была сделана сразу после матча «Ростсельмаш» — «Ювентус» в 1999 году: тогда туринская команда приехала в Ростов в рамках Кубка Интертото.

О том, как удалось запечатлеть молодого Анчелотти в таком антураже, «Чемпионату» рассказал журналист той самой газеты Виктор Шпитальник. Ему и слово.

«Ювентус» прилетел к нам глубокой ночью накануне игры, – начал он свой рассказ издалека. – Рассказывали, что они тогда просчитали всё по биоритмам: время прилёта, ночёвки и отъезда после матча. В Ростове команда решила не задерживаться: и игру эту, и турнир итальянцы воспринимали как часть подготовки к сезону. Жили они в гостинице «Интурист»: обычно туда доступ свободный, а тут поставили охрану – чтобы болельщики к ним не прорывались. А то ажиотаж был страшный: в аэропорту ночью собралось очень много народу, чтобы встретить команду, а на билеты были тысячи заявок – даже футболистам не хватало.

Игроков «Ювентуса» на улицу не выпускали, так что они гуляли по отелю – там как раз проходила какая-то выставка с национальными донскими экспонатами. Видел сам, что почти вся команда на неё сходила. Но вот Анчелотти не видел. Знаю, что они с собой привезли продукты: ели и пили только своё. А когда уезжали, остатки оставили – много кто потом этим покормился.

Запомнилось ещё, что Анчелотти почему-то присаживался в неожиданных местах. Перед самой игрой мы шли по коридору – а он узкий-узкий – в сторону пресс-центра. Рядом с ним была гостевая раздевалка, а около неё были свалены какие-то сумки. Смотрим, а на них сидит Анчелотти. Поднялся он только тогда, когда мимо него шёл Сергей Андреев, тренер «Ростсельмаша», чтобы поздороваться.

«Ростсельмаш» — «Ювентус». 1999 год Фото: fc-rostov.ru

После матча Анчелотти снова присел в странном месте – тогда-то и была сделана та самая фотография.

На стадионе «Ростсельмаш» перед входом в служебное помещение был дворик – маленький-маленький совсем. Он был огорожен железным забором, как на стройке: через него на стадион заходили команды и журналисты. Когда закончилась игра, прошла пресс-конференция, мы, поработав, вышли в этот дворик – посмотреть, как «Ювентус» будет уезжать. Нам сначала показалось, что он совершенно пустой, а потом увидели, что справа на бордюрчике – причём не очень чистом – сидит Анчелотти. Один. Сидит и не спеша закуривает! Мы двинулись к нему, чтобы поговорить. У кого-то из нас в руках была наша газета – как раз свежий выпуск. Он почему-то ею заинтересовался: показал пальцем, мол, дайте посмотреть. Дали. Анчелотти её открыл и начал с интересом разглядывать. Понятно, что читать по-русски он не мог, но фотографии посмотрел.

На удачу у нас в бригаде был человек с фотоаппаратом, поэтому мы попросили его эту сцену запечатлеть. Он щёлкнул как раз в тот момент, когда Анчелотти поднял на нас взгляд. Вот и получилась такая фотография: в единственном экземпляре, так как снимали на плёнку. У этой истории, кстати, есть продолжение. 17 лет спустя Анчелотти привёз в Ростов «Баварию» – мы решили распечатать снимок и подарить его ему. Доступ к команде был уже не такой, как в 1999-м, так что передать фотографию мы попросили ребят из пресс-службы «Ростова». Они нашу просьбу выполнили: Анчелотти расписался на снимке и попросил отдать нам его обратно. Теперь этот экземпляр для нас вдвойне ценен! Кто ж знал тогда, что это не просто тренер, а великий тренер.

Я на предматчевой пресс-конференции в 2016-м спросил у Анчелотти, помнит ли он что-нибудь о предыдущей поездке в Ростов. Он почти ничего не помнил: во-первых, с тех пор в его жизни многое произошло, а во-вторых, Кубок Интертото для «Ювентуса» был малозначащим турниром. Единственное, что отложилось в его памяти, что тогда было неимоверно жарко.