«Футбол красивее бокса, но я красивее тебя». История знаменитого фото Мохаммеда Али и Пеле

1 октября 1977 года. Чаша нью-йоркской арены «Джайантс Стэдиум» заполнена до отказа. 77 тыс. зрителей пришли посмотреть на последний штрих в карьере величайшего в истории футболиста Пеле. Прощальный матч главной звезды «Нью-Йорк Космос» носит статус товарищеского. Американский клуб принимает бразильский «Сантос» — первую в карьере команде бразильца, которой он отдал практически 20 лет профессиональной карьеры.

Матч прошёл по классической ныне схеме для характера таких особенных встреч. Пеле отыграл по тайму за каждую из команд, и даже забил гол со штрафного, который помог одержать победу «Космосу» (2:1).

Удар-призрак и подозрения в договорняке. Легендарный нокаут Мохаммеда Али Бой, возвеличивший Али и уничтоживший карьеру Листона, мог оказаться подставным.

Но главным в этом матче были не события на поле, а всё, что происходило вокруг. Уход Пеле знаменовал собой целую эпоху. К моменту завершения карьеры он был самым узнаваемым футболистом мира и немудрено, что на его прощальный матч пришли посмотреть политики, звёзды шоу-бизнеса и другие спортсмены. Достаточно сказать, что 1 октября стадион Нью-Йорка посетили президент США Джимми Картер, вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер, знаменитый певец Элтон Джон, капитан сборной Англии чемпионского состава Бобби Мур и многие другие. И, конечно же, ту встречу не пропустил великолепный Мохаммед Али. 35-летний чемпион мира тогда и сам был уже недалёк от завершения карьеры, а потому, наверное, мог частично понять, что чувствовал в тот день Пеле.



Боксёр пришёл на матч спустя всего лишь два дня после очередной защиты титула. 29 сентября он победил Эрни Шейверса. Неуступчивый британец едва не нокаутировал Али в 14-м раунде и именно та схватка стала отправной точкой для завершения карьеры боксёра. Но, невзирая на недавно пережитые тяготы боя, Мохаммед не мог не поддержать Пеле в такой день.

Перед тем, как бразильский футболист выступил с речью на глазах 77 тыс. зрителей, на поле в числе многих появился Али. Он тепло поприветствовал Пеле и обнял его. Бразилец поцеловал Али в щёку. Именно эти кадры облетели весь мир и вызывают самые разные эмоции у болельщиков футбола и бокса.

Когда сейчас многие задаются вопросом, кто же из спортсменов величайший в истории, достаточно просто посмотреть на фото Али и Пеле и попытаться уловить эмоции, которые испытываешь в этот момент. Кто-то вспомнит о Криштиано Роналду и Хабибе Нурмагомедове, чьи снимки уже появлялись в интернете, кто-то начнёт искать фотографии Роналдиньо и Тайсона, или того же Роналду с Мейвезером. Да, крутость всех этих фото, как принято говорить в таких случаях, зашкаливает. Но они явно не вызывают того фонтана разных эмоций, которые даёт снимок Али и Пеле. Возможно, через призму десятков лет это восприятие немного изменится, но пока именно Мохаммед Али и Пеле остаются на Олимпе мирового спорта.

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Впоследствии два величайших спортсмен дружили ещё много лет. Когда в июне 2016 года Али скончался после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона, Пеле всегда вспоминал товарища с теплотой, в том числе, лишний раз напоминая о том, каким изумительным чувством юмора обладал боксёр.



«Он привык говорить, что мы братья. У нас было много возможностей побыть вместе. Мы работали на благо детей в UNICEF. Однажды он сказал мне: «Футбол красивее бокса, но я красивее тебя».



«Я видел его в прошлом году. Мы приехали к нему домой, делали интервью для детской больницы в Бразилии, с которой я сотрудничаю», — говорил Пеле.



На следующий день после смерти Али бразилец на своей странице в «Инстаграме» выложил именно то знаменитое фото с прощального матча.

«Мир спорта только что понёс большую потерю. Мохаммед Али был мои другом, кумиром и героем. Мы прожили вместе много моментов и на протяжении многих лет поддерживали хорошие отношения. Огромные сожаления. Покойся с миром. Любви и силы его семье», — написал тогда Пеле.