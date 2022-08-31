Карпин раскрыл форварда для сборной? Голенков эффектно затмил Захаряна в Кубке России

«Ростов» и «Динамо» играли между собой в 1-м туре РПЛ. Тогда матч проходил в Москве и закончился со счётом 1:1. У «Динамо» на 16-й минуте забил Вячеслав Грулёв, а в середине второго тайма Николай Комличенко счет сравнял – и принёс «Ростову» одно очко. Перед кубковым матчем тренеры обеих команд произвели много замен, но если Валерий Карпин выпустил смешанный состав, то Славиша Йоканович положился на резерв.

Разница сказалась сразу же. Первый тайм остался за «Ростовом». Хозяева могли открыть счёт уже на 15-й минуте, но блестящая игра Игоря Лещука после удара Хорена Байрамяна сохранила нули на табло. У гостей тоже был момент для взятия ворот, правда, не такой явный: два удара в исполнении Даниила Лесового были отражены Никитой Медведевым.

Главным героем первого тайма стал Егор Голенков, выступавший ещё год назад за «Крылья Советов». На 23-й минуте нападающий «Ростова» реализовал пенальти. Денис Осокин нарушил правила в своей штрафной на Хорене Байрамяне, и после видеопросмотра Владимира Москалёва Егор Голенков вывел «Ростов» вперёд – 1:0.

Для кого точно не сложился первый тайм, так это для Осокина. Через минуту после «привоза» пенальти защитник получил жёлтую карточку, а после перерыва был заменён. Что касается Голенкова, то он затмил даже Арсена Захаряна, о котором в последнее время говорят больше всех. На 37-й минуте нападающий «Ростова» мог забивать второй гол, но сделал дубль через шесть минут. Егор убежал от Роберто Фернандеса и головой вколотил мяч в ворота после подачи с углового – 2:0. Новичок москвичей тоже антигерой первого тайма: он дважды отпускал от себя Егора Голенкова.

Во втором тайме «Динамо» имело небольшое преимущество во владении, а «Ростов» создал больше моментов у чужих ворот. У хозяев могли отметиться Дмитрий Полоз и Алексей Миронов, но ни один удар цели не достиг. За 30 минут второго тайма Валерий Карпин произвёл пять замен и, выпустив опытных игроков, сохранил результат на табло. «Динамо» не помогли ни Константин Тюкавин и Даниил Фомин, вышедшие во втором тайме, ни ошибки защитников «Ростова», которые чуть было не «привезли» два гола.

Итог ­– победа «Ростова» со счётом 2:0. Но если бы Полоз забил в конце матча, мог случиться и разгром. Теперь команда Валерия Карпина занимает первое место в группе C, а «Динамо» расположилось на четвёртой строчке. В параллельной игре этой группы «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1). Кстати, сегодняшний матч посетили 28 тысяч 913 болельщиков. Такая высокая посещаемость во многом связана с тем, что Fan ID на Кубке России не работает.