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«Торпедо» — ЦСКА, «Зенит» — «Факел», «Ростов» — «Динамо»: онлайн-трансляция Кубка России, где смотреть матчи

«Зенит» и ЦСКА растопчут аутсайдеров? Онлайн Кубка России
Кирилл Закатченко Олег Лысенко
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Онлайн Кубка России
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Сразу семь матчей группового этапа — в одной трансляции!

Привет, друзья! Сегодня, 31 августа, семью матчами продолжится групповой этап Фонбет Кубка России. Накануне «Спартак» обыграл «Крылья» благодаря голу 18-летнего дебютанта, а теперь в борьбу вступают другие команды РПЛ.

Начнётся игровой день в Екатеринбурге, а завершится в Ростове-на-Дону. «Урал» постарается одержать первую победу после возвращения Виктора Гончаренко, но соперник серьёзный — «Сочи». «Химки», которые могут уволить Николая Писарева, встретятся на своём поле с «Краснодаром», набравшим приличный ход в чемпионате.

Далее состоится московское дерби — «Торпедо» — ЦСКА. Удастся ли чёрно-белым обыграть грозного соперника? «Локомотив» постарается одержать третью победу подряд, на этот раз — в Нижнем Новгороде.

Лидирующий в чемпионате России «Зенит» примет «Факел» и наверняка захочет догнать «Спартак» в группе. «Ахмат» сыграет в Грозном с «Оренбургом», а в заключительном матче дня «Ростов» примет на своём стадионе футболистов «Динамо». Как известно, Захарян полетел с бело-голубыми на юг России.

А ещё второй матч в турнире проведёт медийная команда — «Амкал» ждёт встреча с «Тверью». Присоединяйтесь к нашему онлайну, будет интересно!

Фонбет Кубок России. Группа D
31 августа 2022, среда. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Фонбет Кубок России. Группа A
31 августа 2022, среда. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив М
Москва
Фонбет Кубок России. Группа B
31 августа 2022, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Факел
Воронеж
Фонбет Кубок России. Группа C
31 августа 2022, среда. 21:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо М
Москва
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