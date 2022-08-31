«Зенит» и ЦСКА растопчут аутсайдеров? Онлайн Кубка России

Привет, друзья! Сегодня, 31 августа, семью матчами продолжится групповой этап Фонбет Кубка России. Накануне «Спартак» обыграл «Крылья» благодаря голу 18-летнего дебютанта, а теперь в борьбу вступают другие команды РПЛ.



Начнётся игровой день в Екатеринбурге, а завершится в Ростове-на-Дону. «Урал» постарается одержать первую победу после возвращения Виктора Гончаренко, но соперник серьёзный — «Сочи». «Химки», которые могут уволить Николая Писарева, встретятся на своём поле с «Краснодаром», набравшим приличный ход в чемпионате.



Далее состоится московское дерби — «Торпедо» — ЦСКА. Удастся ли чёрно-белым обыграть грозного соперника? «Локомотив» постарается одержать третью победу подряд, на этот раз — в Нижнем Новгороде.



Лидирующий в чемпионате России «Зенит» примет «Факел» и наверняка захочет догнать «Спартак» в группе. «Ахмат» сыграет в Грозном с «Оренбургом», а в заключительном матче дня «Ростов» примет на своём стадионе футболистов «Динамо». Как известно, Захарян полетел с бело-голубыми на юг России.

А ещё второй матч в турнире проведёт медийная команда — «Амкал» ждёт встреча с «Тверью». Присоединяйтесь к нашему онлайну, будет интересно!