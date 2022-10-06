Крутое преображение героя сборной России с ЧМ-2018. И это в 33 года!

Первая треть сезона для «Урала» – максимально событийная. Быстрое увольнение Шалимова, возвращение Гончаренко. Падение вниз таблицы, 4:2 с «Локо» и очевидное улучшение результатов. Команда уже не кажется безнадёжной и наверняка скоро вскарабкается на привычные для себя десятые места.

Один из героев команды, которую строит Гончаренко, – Юрий Газинский. Основной полузащитник сборной России на ЧМ-2018 (и автор первого гола сборной на турнире) летом ушёл из «Краснодара». Несколько месяцев оставался без клуба. А потом подписал контракт с «Уралом».

И уже понятно, что не зря. Давайте оценим действия 33-летнего игрока в том самом матче с «Локо».

Эпизод 1. Передача Юшина из-за штрафной, Газинский изящно пропускает мяч на Каштанова – 1:0.

Эпизод второй. Газинский получает мяч в 30 метрах от ворот, идеально вырезает передачу под открывание с фланга – 3:0

Эпизод 3. Грамотно оказывается на углу штрафной, через руку Худякова пасует головой на Мишкича – 4:0

И это ещё не показываем, что именно за фол на Газинском Ненахов «словил» красную карточку уже на 13-й минуте. И небольшие, но важные действия в центре поля. Понятно, что «Локо» не проявлял глобальной активности в атаке. Поэтому его работа оказалась условной – но пару перехватов и отборов опорный полузащитник занёс в итоговую статистику. И закономерно стал одним из лучших игроков матча.

Летом Газинский мог перейти в ЦСКА. Но контракт сорвался

Логичный вопрос – если Газинский так хорош, почему «Краснодар» отпустил его? Чёткого ответа нет. Ещё весной появлялась информация, что стороны начали разговор о продлении контракта, но в мае стало понятно – не договорились. Вероятно, ни одна из сторон не проявляла для этого достаточной инициативы. Учитывая тотальное омоложение «Краснодара», им оказался не нужен 33-летний ветеран. Да и сам он, возможно, хотел что-то поменять. Девять лет в одном клубе – очень большой срок.

За ним не выстраивалась очередь из грандов. Но появился вариант с ЦСКА. Федотов заинтересовался в подписании контракта с Юрием. Игрок даже прошёл медосмотр. Но в итоге в Москве предпочли более молодых Сашу Зделара и Фелипе Мендеса.

Юрий Газинский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Второй вариант – как раз «Урал». С руководством Газинский общался ещё до обсуждения контракта с ЦСКА, потом поставил диалог с Григорием Ивановым на паузу, а вскоре его возобновил. В том числе из-за звонка Гончаренко. Тренер хорошо знал полузащитника по работе в «Краснодаре» и позвал его в новую команду. Согласиться с этим пришлось даже Иванову, который простил игрока за временный выход из переговоров из-за ЦСКА.

В итоге 17 августа Газинский подписал двухлетний контракт с «Уралом». Полузащитнику потребовалось время привыкнуть и набрать форму. Поэтому первый полный матч он провёл как раз с «Локомотивом». В остальных его меняли в последние 20-25 минут, так как Газинский явно не тянул физически. А теперь тянет.

Но вообще для всей РПЛ будет здорово, если случится полноценная реинкарнация. Ещё после ЧМ-2018 казалось, что, несмотря на зрелый возраст, ближайшие несколько лет Юрий может стать звездой хотя бы внутри России. И перейти в клуб уровня «Зенита». Тем более из Петербурга в то время был осторожный интерес. Но потом случилась травма плеча, из-за которой он пропустил полгода. И после этого уже не вернулся на уровень главного турнира своей жизни.

Сейчас Газинскому всего 33. Для РПЛ это точно не возраст.