«Зениту» сильно помогли в матче тура, но это исключение. Таблица ошибок судей РПЛ

«Чемпионат» продолжает следить за судейскими косяками в нашем футболе. Мы обновляем таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.



Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Сергей Иванов совершил две грубые ошибки в матче «Локомотив» — «Урал» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых турах РПЛ:

Ошибки судей в 11-м туре

В минувшем туре арбитры допустили достаточно большое количество ошибок.

Артём Любимов ошибочно удалил защитника «Сочи» Сиссако в матче с «Оренбургом» (1:4);

Сергей Иванов принял неверное решение, удалив футболиста «Локомотива» Ненахова в игре с «Уралом» (2:4);

тот же Иванов неверно удалил игрока «Урала» Сунгатулина в концовке матча;

Владимир Москалёв не назначил пенальти в ворота «Зенита» за фол Ловрена на Комличенко;

Алексей Сухой не удалил защитника «Краснодара» Кайо в матче с «Крыльями Советов» (0:0).

Игорь Федотов футбольный арбитр Комличенко сыграл в мяч первым, и это самый главный критерий. Многие скажут, что нога шла сверху вниз и было опасно. Но для кого это было опасно? Есть игровое расстояние. И в момент, когда Комличенко сыграл в мяч, Ловрен промахнулся и попал ему по стопе.

Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 11-го тура РПЛ можно прочитать тут.

Таблица грубых ошибок судей после 11 туров