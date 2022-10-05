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Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего: таблица и разбор ошибок, «Спартак», «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив»

«Зениту» сильно помогли в матче тура, но это исключение. Таблица ошибок судей РПЛ
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей после 11-го тура РПЛ
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А «Уралу» вообще повезло впервые.

«Чемпионат» продолжает следить за судейскими косяками в нашем футболе. Мы обновляем таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Сергей Иванов совершил две грубые ошибки в матче «Локомотив» — «Урал»

Сергей Иванов совершил две грубые ошибки в матче «Локомотив» — «Урал»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых турах РПЛ:

Ошибки судей в 11-м туре

В минувшем туре арбитры допустили достаточно большое количество ошибок.

  • Артём Любимов ошибочно удалил защитника «Сочи» Сиссако в матче с «Оренбургом» (1:4);
  • Сергей Иванов принял неверное решение, удалив футболиста «Локомотива» Ненахова в игре с «Уралом» (2:4);
  • тот же Иванов неверно удалил игрока «Урала» Сунгатулина в концовке матча;
  • Владимир Москалёв не назначил пенальти в ворота «Зенита» за фол Ловрена на Комличенко;
  • Алексей Сухой не удалил защитника «Краснодара» Кайо в матче с «Крыльями Советов» (0:0).
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

Комличенко сыграл в мяч первым, и это самый главный критерий. Многие скажут, что нога шла сверху вниз и было опасно. Но для кого это было опасно? Есть игровое расстояние. И в момент, когда Комличенко сыграл в мяч, Ловрен промахнулся и попал ему по стопе.

Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 11-го тура РПЛ можно прочитать тут.

Таблица грубых ошибок судей после 11 туров

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу команды
«Урал»81
«Локомотив»62
«Краснодар»43
«Химки»33
«Крылья Советов»32
«Торпедо»30
«Факел»21
«Сочи»21
«Пари НН»24
ЦСКА12
«Зенит»12
«Динамо»12
«Ростов»14
«Оренбург»15
«Ахмат»15
«Спартак»15
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