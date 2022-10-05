«Зениту» сильно помогли в матче тура, но это исключение. Таблица ошибок судей РПЛ

«Чемпионат» продолжает следить за судейскими косяками в нашем футболе. Мы обновляем таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.
Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Сергей Иванов совершил две грубые ошибки в матче «Локомотив» — «Урал»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Предыдущие ошибки арбитров
Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых турах РПЛ:
- таблица после 1-го тура;
- таблица после 2-го тура;
- таблица после 3-го тура;
- таблица после 4-го тура;
- таблица после 7-го тура;
- таблица после 8-го тура;
- таблица после 9-го тура;
- таблица после 10-го тура.
Ошибки судей в 11-м туре
В минувшем туре арбитры допустили достаточно большое количество ошибок.
- Артём Любимов ошибочно удалил защитника «Сочи» Сиссако в матче с «Оренбургом» (1:4);
- Сергей Иванов принял неверное решение, удалив футболиста «Локомотива» Ненахова в игре с «Уралом» (2:4);
- тот же Иванов неверно удалил игрока «Урала» Сунгатулина в концовке матча;
- Владимир Москалёв не назначил пенальти в ворота «Зенита» за фол Ловрена на Комличенко;
- Алексей Сухой не удалил защитника «Краснодара» Кайо в матче с «Крыльями Советов» (0:0).
Комличенко сыграл в мяч первым, и это самый главный критерий. Многие скажут, что нога шла сверху вниз и было опасно. Но для кого это было опасно? Есть игровое расстояние. И в момент, когда Комличенко сыграл в мяч, Ловрен промахнулся и попал ему по стопе.
Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 11-го тура РПЛ можно прочитать тут.
Таблица грубых ошибок судей после 11 туров
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|«Урал»
|8
|1
|«Локомотив»
|6
|2
|«Краснодар»
|4
|3
|«Химки»
|3
|3
|«Крылья Советов»
|3
|2
|«Торпедо»
|3
|0
|«Факел»
|2
|1
|«Сочи»
|2
|1
|«Пари НН»
|2
|4
|ЦСКА
|1
|2
|«Зенит»
|1
|2
|«Динамо»
|1
|2
|«Ростов»
|1
|4
|«Оренбург»
|1
|5
|«Ахмат»
|1
|5
|«Спартак»
|1
|5
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