«Это бриллианты, ребята». Какие подарки делал Рамзан Кадыров футболистам

В последнее время их почти нет. А как было раньше?

Хорошо известно про щедрость, доброжелательность и гостеприимство кавказцев. В начале сентября мы ещё раз убедились, что эти качества иногда выходят на космический уровень. Игрок «Родины» Маурисио, ранее выступавший ещё за «Терек», рассказал Sport24 о самом запоминающемся подарке в жизни.

«Кадыров как-то подарил мне бутсы с бриллиантами. Позвонил и пригласил на ужин к себе в резиденцию. Там он вручил большую коробку. Когда увидел, что внутри, – офигел. Эти бутсы до сих пор хранятся у меня – лежат дома в сейфе. Для меня этот подарок дорог не в материальном плане, а в душевном. У всего в мире есть цена, но хорошее отношение к себе не купишь. Когда люди ценят тебя не только за то, какой ты футболист, но и за то, какой человек – это бесценно», – произнес бразилец.

А теперь подумайте: бутсы и бриллианты. И всё это соединить в единую конструкцию. Уже представили? Кажется, невероятная история. Но глава чеченской республики никогда не жалел денег и фантазии на подарки игрокам, которые впечатляли его своими действиями. Всё началось ещё в 2005-м, когда «Ахмат» впервые вышел в РПЛ и собрал в составе ветеранов.

Виктор Булатов выступал за «Терек» с 2004 по 2005 год «Кадыров запомнился прежде всего щедростью. Помню, мы проиграли «Сатурну» в гостях 2:3, после матча он зашёл в раздевалку и сказал: «Вы не виноваты, это судья во всём виноват». И раздал всем премиальные как за победу, повёз в ресторан в центре Москвы, всех накормил. Любил дарить дорогие подарки футболистам. После победы в Кубке России Федькову, капитану Гайсумову машины подарил. Часто давал повышенные премиальные. Это вообще единственный клуб в моей карьере, где платили больше, чем обещали».

В 2008-м «Ахмат» вернулся в высшую лигу и больше не вылетал. И здесь уже истории с конкретными цифрами. Жонатан Лежар рассказывал бельгийским СМИ, что Кадыров мог зайти в раздевалку и в конвертах вручить тройные премиальные. Суммы, по его словам, доходили до € 75 тысяч. Примерно в тот же период бразильский защитник Клебер отказался принимать «Ленд Ровер» и обменял машину на $ 60 тысяч.

Через пару лет в Чечню на товарищеский матч приехала сборная мира – Марадона, Бартез, Папен, Фигу, Вьери и остальные. Вскоре на французском телеканале чемпион мира 1998 года Ален Богоссян восторженно признался: «Это всё бриллианты, ребята. Они дали мне бриллианты, потому что я хорошо играл!»

Момент вручения подарков тоже попал в эфир. Тогда это даже спровоцировало критику игроков, которые изначально якобы ехали исключительно в благотворительных целях. А блогеры тогда задались вопросом, откуда в республике столько денег. Но все разговоры быстро закончились. А подарки продолжились.

Товарищеский матч Кавказ — сборная Мира Фото: Ризван Эдильсултанов, «Чемпионат»

В 2015-м нападающий Аблайе Мбенге за дубль в ворота «Спартака» получил «Тойоту». За год до этого Ризван Уциев и Халид Кадыров – нынешний помощник министра спорта республики – получили по комплекту бутс с золотой подошвой. «После матча «Терека» с «Динамо» я пригласил на чашку чая капитана нашей футбольной команды защитника Ризвана Уциева и полузащитника Халида Кадырова. Наша беседа продолжалась почти два часа», – писал Кадыров в соцсетях. Отдельно было подчеркнуто, что разговор был о развитии детско-юношеского футбола в регионе и перспективах клуба.



Через три года Уциев получил от Кадырова «Мерседес» вместе с другими игроками – Садаевым и Митришевым. Подарок последнему приурочили к дню рождения. А Уциева и Садаева поощрили за то, что они очень долго играют за «Ахмат» (Уциев – с 2005 года, Садаев – с 2006-го по 2019-й).

И последняя история из 2005-го. Её пару лет назад вспомнил Лари Кингстон. «После какого-то матча в Москве он зашёл в раздевалку поздравить футболистов с победой, отметил мою игру – подарил часы и дорогой телефон Vertu, серебряный такой», – говорил игрок «СЭ».



Но в последние годы новостей о шикарных подарках практически нет. Да и сам Кадыров перестал активно ездить на матчи.