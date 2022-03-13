«Так вручили, что носить не хочется». Откуда традиция Галицкого дарить игрокам часы Rolex

В истории футбольного клуба «Краснодар» есть 21 футболист, сыгравших 100 и более матчей за клуб. А также два тренера со 100+ матчами в краснодарской карьере – Олег Кононов и Мурад Мусаев.
Фото: fckrasnodar.ru
Топ-пять лидирующих футболистов выглядит так:
- 1. Юрий Газинский – 275 матчей.
- 2. Александр Мартынович – 263 матча.
- 3. Сергей Петров – 241 матч.
- 4. Жоаозиньо – 217 матчей.
- 5. Маурисио Перейра – 201 матч.
В списке также есть недавно уехавшие легионеры – Виктор Классон (147), Кристиан Рамирес (148) и Вандерсон Масиэл (130). А из действующих игроков – Магомед-Шапи Сулейманов (118) (который пока что в аренде в Турции) и Матвей Сафонов (100). Для последнего сегодняшний матч со «Спартаком» станет 101-м в форме родного клуба.
Фото: fckrasnodar.ru
Из занимательной статистики: всего в списке футболистов с минимум 10 матчами за «Краснодар» значатся 130 футболистов.
Часы от Галицкого! Вот что объединяет многих игроков «Краснодара» со 100+ матчами
Летом 2014 года президент клуба Сергей Галицкий ввёл традицию: все, кто сыграют более 100 матчей за клуб, получат от него чёрно-зелёные часы фирмы Rolex с эксклюзивной краснодарской гравировкой.
Вот такие:
Фото: fckrasnodar.ru
Все часы одинаковые, отличается лишь гравировка – в зависимости от того, какими по счету выданы. Например, на часах вратаря Андрея Синицына – номер 16. И он – первый вратарь со 100 матчами в истории «Краснодара».
Первыми же обладателями часов стали нападающий Жоаозиньо (217 матчей) и Владимир Татарчук (115).
Часы обычно вручают на тренировке.
Фото: fckrasnodar.ru
Были и случаи, когда игрок получал часы уже в форме другого клуба – так Фёдора Смолова наградили, когда он приехал в Краснодар уже в составе «Локомотива». Церемония вручения затянулась, потому что сразу после 101-го матча за клуб Смолов уехал в Москву.
Правда, несколько лет назад традиция прекратилась: уже в сентябре 2020 года Виктору Классону подарили не часы, а памятную футболку в рамке с его фамилией и номером 100.
Сколько стоят такие часы?
По информации «Чемпионата», аналогичные часы стоят в районе 1 миллиона рублей + гравировка.
Судьба часов: у одного игрока хотели выкупить, другой не хочет вспоминать их вручение
Жоаозиньо получил именные часы в 2014 году и об их судьбе рассказывал следующее: до сих пор их хранит, носит редко и в будущем планирует подарить сыну. При этом однажды кто-то из болельщиков «Краснодара» предложил нападающему «хорошие деньги» за часы. Жоаозиньо цену не назвал, но сказал, что давали в два раза больше стоимости одной пары.
Фото: fckrasnodar.ru
Вратарь Андрей Синицын рассказывал, что хранит часы дома в коробке, но ни разу их не доставал. На вопрос «почему» ответил в интервью «СЭ» так: «А их так вручили, что носить и не хочется. Давайте без подробностей. Неприятно вспоминать».
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Напоследок хочется вспомнить цитату-истину от Галицкого в интервью «Коммент.Шоу»: «Во-первых, следующее поколение должно иметь мотивацию. Во-вторых, в гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе. И ты должен отдавать этому обществу. Два завтрака ты съесть не сможешь, как ни пытайся. Второй завтрак уже будет полдником.
Ты не можешь употребить больше двух-трёх тысяч калорий в день. Тебе не нужно столько. Не нужно 20 машин, 30 самолётов».
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